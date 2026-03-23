Lâm Đồng: Khu công nghiệp hơn 400ha vẫn giậm chân tại chỗ sau 5 năm quy hoạch

Hơn 5 năm kể từ thời điểm được đưa vào quy hoạch, Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn chưa triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Nhiều vướng mắc liên quan tới dự án vẫn chưa được tháo gỡ trong khi cơ sở hạ tầng tại khu vực này xuống cấp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 với quy mô hơn 400ha.

Đến ngày 23/9/2020, Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam.

Theo định hướng, Khu công nghiệp này sẽ trở thành một trung công nghiệp phụ trợ, chế biến sâu cho chuỗi sản xuất nhôm; thu hút các dự án khai thác, chế biến bô xít và sản phẩm sau nhôm; đồng thời kỳ vọng tạo hàng nghìn việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm được quy hoạch, khu vực dự kiến triển khai Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vẫn “án binh bất động.”

Đường giao thông, đường điện xuống cấp trong vùng quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, đường điện... xuống cấp, đời sống, sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn trong khi các vướng mắc vĩ mô liên quan tới dự án chậm được tháo gỡ, triển khai.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Nhạc ở thôn 12, xã Nhân Cơ từ năm 1998. Ông cho biết khu vực này đã được quy hoạch làm khu công nghiệp nên bà con sinh sống, sản xuất trong tâm thế chờ... giải tỏa.

Hệ thống đường giao thông hư hỏng, nhiều đoạn đã trôi hết các lớp bêtông, nhựa đường và chỉ còn đường đất. Hàng năm, cứ vào mùa mưa là bà con phải cùng nhau tự sửa chữa, dặm đá để đi lại.

Dù chỉ cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1-2km nhưng nhiều tuyến đường tại đây vẫn là đường đất, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của hàng trăm hộ dân.

Người dân thôn 12, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng trao đổi với lãnh đạo UBND xã về tình trạng quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 chậm triển khai, ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Riêng gia đình ông Nhạc có 4ha đất trồng càphê xen với hồ tiêu, cây ăn trái nhưng nhiều năm nay cũng không dám đầu tư nhiều vì sợ bị kiểm kê, thu hồi đất.

Tương tự, gia đình ông Đinh Sơn Hùng cùng thôn 12, xã Nhân Cơ cũng có 3ha đất nằm trong vùng quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2. Theo ông Hùng, việc quy hoạch kéo dài nhiều năm khiến sản xuất đình trệ, năng suất cây trồng giảm sút, ảnh hưởng tới thu nhập và các quyền sử dụng đất của gia đình.

Vườn càphê xuống cấp nhưng không dám tái canh, trồng mới; nhà cửa hư hỏng cũng không dám xây mới. Việc mua bán, sang nhượng đất đai trong khu vực gặp nhiều trở ngại, giá trị thấp hơn so với các khu vực lân cận vì người mua ngại thông tin khu vực này bị quy hoạch.

Trước những băn khoăn, kiến nghị của người dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng cho biết dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vẫn đang được triển khai.

Việc dự án chậm trễ công bố các nội dung liên quan tới kiểm kê, giải phóng mặt bằng là do một số vướng mắc về pháp lý. Cụ thể, một phần dự án bị chồng lấn quy hoạch khoáng sản bauxite.

Thêm nữa, việc một phần diện tích quy hoạch dự án thuộc diện phải tận thu khoáng sản và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chủ đầu tư đang tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan.

Khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng nằm tiếp giáp với Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông đang xây dựng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Bên cạnh đó, cũng theo Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ, một trong những vướng mắc khiến dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 chậm trễ là thiếu đất tái định cư cho các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi để triển khai dự án.

Liên quan tới vướng mắc này, hiện địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng liên quan quy hoạch một khu vực khoảng 60ha tại thôn 5, xã Nhân Cơ để bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Ông Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đây là dự án lớn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo tập trung triển khai, các khó khăn, vướng mắc sẽ được tập trung tháo gỡ. Mục tiêu là vừa đảm bảo dự án được triển khai theo đúng các kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, vừa chặt chẽ, đảm bảo về yếu tố pháp lý, quy định.

Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ đề nghị các hộ dân có đất trong khu vực quy hoạch tiếp tục canh tác, chăm sóc cây trồng bình thường, khi có các bước tiếp theo liên quan tới kiểm kê, thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân xã sẽ phối hợp với ngành chức năng, chủ đầu tư thông báo, triển khai đầy đủ, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất và các quyền lợi hợp pháp của bà con cũng như các mục tiêu của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 hiện có hơn 300 hộ dân sinh sống. Đây là vùng đất đai tương đối bằng phẳng, nằm tiếp giáp với dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ, nơi có dự án khai thác quặng bauxite, chế biến Alumin của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông của Công ty Trách nhiệm hữu hạn luyện kim Trần Hồng Quân./.

