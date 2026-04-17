TP Hồ Chí Minh ký thỏa thuận phát triển dự án nhà ở xã hội ở khu công nghiệp

Chiều 17/4, tại Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn thành phố.

Hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ để thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo kế hoạch của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Trọng tâm của sự hợp tác này là nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án nhà ở xã hội tại những khu vực có mật độ công nhân cao như các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao và chủ yếu tại các khu vực tiềm năng như Hiệp Phước, An Phú Tây và Tân Mỹ.

Đáng chú ý, danh mục quỹ đất dự kiến triển khai bao gồm nhiều khu vực đắc địa do IPC quản lý như: Khu chung cư R1 tại An Phú Tây, cụm chung cư lưu trú công nhân tại Hiệp Phước và khu đất tại Phường Tân Mỹ.

Việc đầu tư không chỉ dừng lại ở việc xây dựng căn hộ mà còn đảm bảo hệ sinh thái tiện ích đồng bộ như nhà trẻ, cửa hàng tiện lợi, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng sống toàn diện cho người lao động.

Về phân công trách nhiệm, ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh cho biết, Công ty IPC sẽ đóng vai trò chủ đầu tư, chủ trì việc tìm kiếm quỹ đất, xây dựng phương án tài chính và tổ chức thi công, vận hành dự án.

Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ chủ trì việc khảo sát nhu cầu thực tế của công nhân, đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi với cơ quan nhà nước và thực hiện công tác truyền thông, vận động chính sách để đưa sản phẩm đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Các bên thống nhất hợp tác trên cơ sở tự nguyện, thiện chí nhằm thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế với lợi ích cộng đồng và an sinh xã hội. "Công tác phát triển các dự án nhà ở xã hội không chỉ dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu ở, mà còn phải xây dựng môi trường sống lành mạnh, an cư, bền vững cho công nhân, người lao động, góp phần thu hút, giữ chân nguồn nhân lực tại các khu vực có nhu cầu cao," ông Thái chia sẻ.

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác phát triển dự án nhà ở xã hội ở khu công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ở góc độ chủ đầu tư, Võ Hồng Tài, Quyền Tổng Giám đốc Công ty IPC cho rằng sự hợp tác này không chỉ là cột mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 trên địa bàn thành phố theo kế hoạch của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là lời giải thiết thực cho bài toán thiếu hụt nhà ở của công nhân và người lao động.

Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở, giúp công nhân "an cư lạc nghiệp" và góp phần giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

"Đặc biệt, địa điểm nghiên cứu, phát triển dự án sẽ tập trung vào các vị trí lân cận hoặc kết nối thuận tiện đến các khu vực có mật độ công nhân, người lao động cao như: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên phần mềm... Qua các dự án hứa hẹn sẽ nâng cao chất lượng sống, giúp người lao động an tâm định cư lâu dài và tạo động lực phát triển bền vững cho cộng đồng," ông Tài chia sẻ.

Trước đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ký kết với 3 doanh nghiệp xây dựng hơn 80.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, Công đoàn ký kết với Tập đoàn Hoa Sen phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội, trong đó dự án Hoa Sen An Hạ tại xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) có quy mô 1.785 căn hộ, gồm 7 block chung cư cao 18 tầng, dự kiến phục vụ hơn 4.400 người lao động và theo kế hoạch sẽ khởi công vào ngày 30/4/2026.

Công đoàn cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ LNT 7979 triển khai xây dựng 30.000 căn nhà ở xã hội; với Tập đoàn Phú Cường triển khai 7 dự án nhà ở xã hội cung cấp khoảng 30.000 căn hộ cho người thu nhập thấp./.

Nguồn cung căn hộ thương mại giảm mạnh, nhà ở xã hội tăng tốc Trong quý 1/2026, có 33 dự án nhà ở xã hội được khởi công với quy mô 28.856 căn. Đồng thời, 18 dự án đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, cung cấp thêm khoảng 7.031 căn ra thị trường.