Bất động sản Việt Nam hưởng lợi từ nội lực và hạ tầng

Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2026 có nhiều tín hiệu tích cực, trong bối cảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương dần phục hồi sau một năm chịu tác động từ biến động và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Sự cải thiện của các yếu tố vĩ mô cùng dòng vốn đầu tư quay trở lại đang tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Các chuyên gia của Công ty Savills nhận xét năm 2025, Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô với tăng trưởng GDP đạt khoảng 8,02%, tổng vốn đầu tư thực hiện tăng 12,1% so với cùng kỳ. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng khi tổng vốn đăng ký đạt gần 38,4 tỷ USD, trong khi vốn giải ngân đạt khoảng 27,6 tỷ USD - mức cao nhất trong 5 năm.

Cơ cấu dòng vốn cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư châu Á, đặc biệt từ Singapore, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản, phản ánh xu hướng dịch chuyển sản xuất và chuỗi cung ứng sang Việt Nam.

Quý 1/2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi GDP tăng khoảng 7,8%, còn vốn FDI đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ. Lĩnh vực chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 69% tổng vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, tiêu dùng nội địa và du lịch phục hồi rõ nét, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 1,9 triệu tỷ đồng, cùng gần 6,8 triệu lượt khách quốc tế, tạo lực đẩy cho bất động sản thương mại và nghỉ dưỡng…

Theo các chuyên gia, hạ tầng đang trở thành yếu tố then chốt dẫn dắt thị trường trong giai đoạn mới. Khoảng 234 dự án quy mô lớn với tổng vốn đầu tư ước tính 3,4 triệu tỷ đồng đang được triển khai trên cả nước.

Các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, hệ thống metro tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 380km cao tốc Bắc-Nam mới đưa vào khai thác đang góp phần hình thành những hành lang kinh tế mới.

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam, nhận định hạ tầng sẽ là động lực quan trọng nhất thúc đẩy thị trường trong thời gian tới, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Thực tế ghi nhận việc mở rộng hạ tầng không chỉ hỗ trợ bất động sản công nghiệp phát triển theo mô hình chuỗi cung ứng tích hợp mà còn thúc đẩy sự hình thành khu đô thị và cực tăng trưởng mới tại khu vực vệ tinh.

Trên thị trường, hoạt động đầu tư đang có dấu hiệu sôi động trở lại, đa dạng và chọn lọc hơn, đặc biệt ở các phân khúc chất lượng cao. Trong quý 4/2025, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận giao dịch lớn tại dự án Khu đô thị du lịch Cần Giờ với giá trị khoảng 664,5 triệu USD, cho thấy kỳ vọng dài hạn vào hạ tầng và tiềm năng du lịch.

Tại Hà Nội, dòng vốn đang xoay trục mạnh mẽ về các tài sản bán lẻ và thương mại tại vị trí lõi đô thị với các thương vụ tiêu biểu Vincom Center Nguyễn Chí Thanh đạt ngưỡng xấp xỉ 138 triệu USD; Lô VP1 thuộc khu phức hợp An Bình City (Phường Phú Diễn) với 108,4 triệu USD.

Cùng đó, sự tham gia tích cực của các nhà phát triển lớn vào phân khúc nhà ở và các dự án phức hợp tại Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh cũng phản ánh kỳ vọng rõ nét về khả năng phát triển của thị trường trong chu kỳ mới, nơi các tài sản chất lượng cao và có vị trí chiến lược sẽ dẫn dắt cuộc chơi.

Trong bối cảnh khu vực đang ưu tiên các loại hình tài sản tạo dòng tiền ổn định, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa nội lực kinh tế, dòng vốn FDI bền vững và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Các chuyên gia cho rằng, thị trường đang chuyển từ giai đoạn phát triển dựa trên tiềm năng sang giai đoạn đầu tư chọn lọc, nơi các dự án chất lượng cao và có khả năng tạo giá trị thực sẽ đóng vai trò dẫn dắt.

Với nền tảng hiện tại, bất động sản Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục thu hút dòng vốn trong và ngoài nước, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới mang tính bền vững hơn./.

