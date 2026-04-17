“Thúc” tiến độ các dự án trọng điểm tại khu vực ven biển Lâm Đồng

Ngày 17/4, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo về tiến độ thi công các công trình trọng điểm đang triển khai tại khu vực ven biển của tỉnh.

Đặc biệt là việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối tuyến đường du lịch Phan Thiết-Hàm Tiến-Mũi Né; dự án nâng cấp tuyến đường Trần Quý Cáp; dự án chung cư sông Cà Ty. Tổng mức đầu tư các dự án này là hơn 1.450 tỷ đồng.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ từng dự án.

Đối với dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài) và dự án nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Cầu Ké), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành đúng tiến độ; tạo thuận lợi cho việc lưu thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Do đây là tuyến đường cửa ngõ dẫn vào Khu du lịch Quốc gia Mũi Né, với lưu lượng phương tiện giao thông lớn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong suốt quá trình thi công phải bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, lực lượng điều tiết giao thông hợp lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi qua khu vực công trình.

Đối với dự án chung cư sông Cà Ty, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu thành lập ngay Tổ công tác để tháo gỡ khó khăn. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 khẩn trương hoàn tất đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Ông Phan Thanh Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết, tính đến giữa tháng 4/2026, dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và đạt khối lượng hơn 32%. Dự án có tổng chiều dài tuyến 4,8km với tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng.

Một đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc Dự án nâng cấp đường Mũi Né (đoạn từ khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài) chuẩn bị lát vỉa hè. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Dự án nâng cấp đường Thủ Khoa Huân có chiều dài 2,2km, tổng mức đầu tư hơn 88 tỷ đồng, đã khởi công từ tháng 5/2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4/2026. Đến nay các đơn vị thực hiện được khoảng 64% giá trị hợp đồng. Các đơn vị cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để hoàn thành đúng theo hợp đồng.

Riêng dự án chung cư sông Cà Ty (phường Bình Thuận) có tổng mức đầu tư khoảng 798 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích đất 63.943 m² với quy mô đầu tư 6 khối chung cư, mỗi khối cao 8 tầng, tổng số 764 căn hộ, tạo quỹ đất 105 lô đất phục vụ tái định cư, các hạng mục kè bờ sông, vườn hoa cây xanh, đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan… Đây là công trình trọng điểm của tỉnh nhằm giúp người dân tại “xóm nhà chồ” nằm ven sông Cà Ty có nơi ở mới tốt hơn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (chủ đầu tư dự án chung cư sông Cà Ty), đơn vị đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết theo tuần, huy động tối đa nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ đồng bộ và hoàn thành công trình đúng thời gian quy định. Hiện có 5/6 khối chung cư đang được thi công, trong đó 4 khối đã thi công đến tầng mái và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự án đã đạt khoảng 81% khối lượng thi công.

Tuy nhiên, dự án đang đối mặt với nhiều khó khăn, chủ yếu tập trung ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến thủ tục pháp lý.

Hiện vẫn còn nhiều hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, đặc biệt tại khu vực mặt tiền các khối chung cư, làm gián đoạn việc thi công đồng bộ và ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng./.

Lâm Đồng đốc thúc tiến độ dự án trọng điểm ven biển Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân từng dự án.