Khánh Hòa: Tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Ngày 6/4, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh Khánh Hòa họp phiên thứ 3.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Khánh Hòa có những chuyển biến tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong đề nghị công tác giải phóng mặt bằng phải tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ, bài bản với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; không rời rạc; không phó thác cho địa phương cơ sở.

Đối với dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, hiện nay đã có hướng tuyến nhưng khi chưa có mốc thực địa cụ thể, các xã, phường cần phải quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai.

Đối với dự án tái định cư cần phải chuẩn bị các bước, khi đủ điều kiện thì khởi công. Việc tái định cư được thực hiện linh hoạt phù hợp với thực tiễn như: xây dụng tái định cư tập trung, tái định cư tại chỗ...

Đối với các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu hoàn thiện việc phê duyệt giải phóng mặt bằng cho nhà máy điện hạt nhân theo các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 189/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Nghị quyết số 121/2026/UBTVQH15 về bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận của Nghị quyết số 189/2025/QH15.

Chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội cần tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ lợi ích khi thực hiện dự án nhằm tạo sự đồng thuận cao.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh công khai và thực hiện đầy đủ các chính sách đền bù giải phóng mặt bằng để nhân dân nắm bắt, theo dõi.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia và động lực phát triển của tỉnh Khánh Hòa là rất quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn cần lưu ý đến khâu tổ chức thực hiện. Các quy trình, thủ tục phải được tiến hành song song không đợi chờ; rút ngắn các thủ tục hành chính không cần thiết.

Việc giải phóng mặt bằng làm nhanh nhưng phải đúng, tuyệt đối không để thất thoát ngân sách nhà nước. Cùng với nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của nhà đầu tư thực hiện các dự án, nhất là dự án có vốn đầu tư tư nhân.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Khánh Hòa khoảng 191,8 km. Dự án đi qua 25 xã và 4 phường, với điểm đầu từ xã Đại Lãnh, giáp ranh với địa phận tỉnh Đắk Lắk; điểm cuối ở xã Phước Hà, giáp ranh với địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 2.134 ha; tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 5.467 hộ và 36 tổ chức. Trong đó, số hộ dân dự kiến phải bố trí tái định cư khoảng 1.829 hộ, chiếm khoảng 33,5% tổng số hộ bị ảnh hưởng.

Đối với dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, toàn bộ khu nhà máy có 835/835 trường hợp đã hoàn thành kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 154/835 trường hợp tương ứng 122,1 ha/168,2 tỷ đồng…

Tương tự, tại dự án nhà máy điện Ninh Thuận 2 cũng hoàn tất kiểm kê và xác định nguồn gốc đất đối với 534/534 hộ dân tại khu vực nhà máy; đã áp giá và niêm yết bồi thường 516/534 trường hợp. Chính quyền địa phương đã thực hiện chi trả tạm ứng tiền bồi thường theo phương án niêm yết 120/516 hộ, tương ứng hơn 9,3 tỷ đồng./.

