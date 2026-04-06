Đà Nẵng rà soát các dự án vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng quý 2

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên, đây là một mục tiêu phấn đấu cao, nhằm tạo đà phát triển bứt phá cho giai đoạn 2026-2030.

Tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng trong quý 1/2026 cho thấy những tín hiệu tích cực, đồng thời cũng bộc lộ một số điểm nghẽn cần được tập trung khắc phục để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong những quý tiếp theo.

Tăng trưởng đạt tín hiệu tích cực

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong quý 1/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố ước tăng 8,45% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng xếp thứ 17/34 địa phương và xếp thứ 3/6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy mô nền kinh tế thành phố đạt 75.594 tỷ đồng, tăng thêm 8.013 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 19.760 tỷ đồng, tăng 38,1%.

Lĩnh vực dịch vụ-du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng của Đà Nẵng với gần 4,2 triệu lượt khách, tăng 15,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 38.930 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Thu hút đầu tư ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật khi đạt 58.500 tỷ đồng, tăng gần 5 lần; thành phố đã cấp mới 30 dự án với tổng vốn gần 54.000 tỷ đồng…

Theo Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm, để đạt được mức tăng trưởng 11% trong cả năm 2026 thì ngay trong quý 2, thành phố cần tập trung vào các dự án trọng điểm đã được phê duyệt như Cảng Liên Chiểu, các dự án Khu công nghiệp lớn tại Khu kinh tế mở Chu Lai và dự án trong Khu công nghiệp, Khu thương mại tự do…

Khu Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bên cạnh đó, Đà Nẵng tập trung xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Kết hợp thực hiện cơ chế chính sách đặc thù, thành phố tiếp tục rà soát tất cả các dự án vướng mắc khó khăn để đề xuất Trung ương tháo gỡ, nhất là vướng mắc về đất đai và thủ tục hành chính.

Các địa phương, đơn vị rà soát, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ công chức cấp xã, để nâng cao năng lực triển khai thực hiện, thực thi nhiệm vụ trong mô hình quyền hai cấp.

Về lĩnh vực đền bù giải tỏa, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng Võ Nguyên Chương cho biết, tổng số dự án cần triển khai giải phóng mặt bằng trong năm 2026 rất lớn, bao gồm 404 dự án trên địa bàn 54 xã, phường của thành phố, với tổng số hồ sơ cần xử lý là 46.928 hồ sơ.

Ngay trong quý 1/2026, giải phóng mặt bằng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Trung tâm đã trình phê duyệt hơn 2.000 hồ sơ, hoàn thành bàn giao hơn 1.400 hồ sơ và chi trả trên 530 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua triển khai thực tế còn một số địa phương chưa có vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo xã, phường - những người trực tiếp nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề ngay từ cơ sở. Vì vậy, thời gian tới, để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thành phố phải xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác này.

Tạo bứt phá từ động lực mới

Theo ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN), hiện VIFC-DN đang có 12 thành viên chính thức; đã trao Giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư và có thêm 12 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành viên, trong đó có những định chế tài chính hàng đầu thế giới.

Cơ quan cũng đã ghi nhận hơn 85 nhà đầu tư trong và ngoài nước gửi thư quan tâm trở thành thành viên của VIFC-DN.

Cơ quan điều hành VIFC-DN đang tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức, định chế đang quan tâm về môi trường đầu tư, thủ tục đăng ký thành viên và cấp phép hoạt động.

Khu Công viên phần mềm số 2 thành phố Đà Nẵng, nơi sẽ đặt trụ sở ban đầu của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Cơ quan điều hành VIFC-DN sẽ chủ động trao đổi, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, thúc đẩy thiết lập ít nhất 2-3 sàn giao dịch chuyên biệt, bao gồm sàn giao dịch tài sản số và token hóa tài sản trong khuôn khổ sandbox nhằm tạo ra thị trường để huy động vốn cho các dự án hạ tầng lớn của Đà Nẵng, miền Trung và cả nước;

Nghiên cứu hình thành trung tâm giao dịch carbon thí điểm tại VIFC-DN qua đó hướng dòng vốn đầu tư vào các dự án phát triển bền vững trong nước;

Nghiên cứu về việc thành lập sàn giao dịch hàng hóa hoạt động theo mô hình thị trường tập trung cho kim loại màu, kết nối với các sàn hàng hóa quốc tế, gắn kết sự phát triển với Khu thương mại tự do Đà Nẵng cũng như tận dụng lợi thế của các cảng biển, cảng hàng không trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhận xét, quý 1/2026, toàn hệ thống chính trị của thành phố đã rất cố gắng, nỗ lực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tháo gỡ những điểm nghẽn về pháp lý, thủ tục hành chính, giải quyết vấn đề tồn tại, qua đó thúc đẩy tăng trưởng, tuy nhiên vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Quý 2 và 3 được coi là thời điểm vàng để tăng tốc tăng trưởng kinh tế, phải phấn đấu đạt khoảng 12%, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã nhấn mạnh 3 trọng tâm lớn của thành phố là: tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, dự án và khơi thông nhanh các nguồn lực phát triển; tạo bứt phá tăng trưởng từ các động lực mới như: Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện, thực thi công vụ.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng cần tập trung vào tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực hợp lý cho cấp xã, phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đền bù giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; trong cơ chế đền bù cần nghiên cứu, điều chỉnh để áp dụng cơ chế phù hợp nhất cho người dân phải di dời, giải tỏa.

Ngoài ra, thành phố cần triển khai hiệu quả, nhanh nhất có thể, trong quý 2 cần khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2075.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, dự án hạ tầng chiến lược như cảng Liên Chiểu, sân bay, đường sắt đô thị và tuyến cao tốc nội thị; khởi công các dự án lớn theo tiến độ đã cam kết trong quý 2…/.

Đà Nẵng hướng tới siêu đô thị biển, hạt nhân tăng trưởng miền Trung Việc hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng mở ra cơ hội hình thành một siêu đô thị biển mang tầm quốc tế, đóng vai trò cửa ngõ giao thương của Việt Nam với khu vực châu Á-Thái Bình Dương