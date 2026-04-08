Vietnam Expo 2026: Kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh quốc tế mới

Ngày 8/4, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 35 chính thức khai mạc tại Hà Nội, thu hút hơn 420 doanh nghiệp toàn cầu tham gia nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy giao thương mạnh mẽ.

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 35 – Vietnam Expo 2026 chính thức diễn ra từ ngày 8–11/4/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đánh dấu hành trình hơn ba thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Sự kiện quy tụ 600 gian hàng của 500 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng xúc tiến thương mại uy tín và lâu đời nhất hiện nay.

Với định hướng trọng tâm là kết nối giao thương B2B, hội chợ tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thực phẩm tiêu dùng, điện tử gia dụng và công nghiệp hỗ trợ. Đây là môi trường chuyên nghiệp để các doanh nghiệp trong nước trực tiếp gặp gỡ đối tác quốc tế, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Chất lượng các mặt hàng trưng bày và năng lực sản xuất đa dạng tại sự kiện đều nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên gia và khách tham quan quốc tế. Thành công của kỳ hội chợ lần này không chỉ khơi thông các dòng chảy thương mại mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp hàng hóa Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường thế giới./.