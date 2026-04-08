Sáng 8/4, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 35-Vietnam Expo 2026.

Sự kiện do Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại chỉ đạo và Vinexad tổ chức góp phần thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Vietnam Expo 2026 là sự hiện diện của các khu gian hàng quốc tế, nơi quy tụ các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại đây, các doanh nghiệp không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn giới thiệu công nghệ, giải pháp sản xuất kinh doanh và xu hướng tiêu dùng mới.

Những khu gian hàng này tạo thành bức tranh thu nhỏ của thương mại toàn cầu, phản ánh sự đa dạng về ngành nghề, trình độ công nghệ cũng như chiến lược phát triển của các nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là không gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và nhà đầu tư quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hoàng Tài-Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức như căng thẳng địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, lạm phát và suy giảm tổng cầu.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn như Vietnam Expo là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp mở rộng thị trường và tăng cường kết nối quốc tế.

Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng Tài, kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tích cực. Năm 2025, tổng ngân sách quốc nội (GDP) ước đạt khoảng 514 tỷ USD, tăng 8,02%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 930 tỷ USD, duy trì xuất siêu khoảng 20 tỷ USD. Các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và thị trường nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ cột, trong khi kinh tế số, thương mại điện tử và chuyển đổi xanh ngày càng được thúc đẩy.

Đặc biệt, hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, kết nối đối tác và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Những yếu tố này góp phần tạo nền tảng vững chắc để Vietnam Expo tiếp tục phát huy vai trò đòn bẩy xúc tiến thương mại trong giai đoạn mới.

Chính vì vậy, việc tổ chức Vietnam Expo 2026 lần đầu tiên tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam cho thấy nỗ lực nâng tầm sự kiện cả về quy mô lẫn chất lượng. Không gian rộng lớn, hạ tầng đồng bộ và công nghệ hỗ trợ hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trưng bày sản phẩm và kết nối giao thương hiệu quả.

Theo Cục Xúc tiến thương mại, về quy mô, Vietnam Expo 2026 có hơn 500 gian hàng với sự tham gia của trên 420 doanh nghiệp; trong đó khoảng 50% là doanh nghiệp nước ngoài đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với năm 2025, số lượng doanh nghiệp tham gia tăng khoảng 10%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sự kiện đối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Đáng chú ý là cơ cấu ngành hàng tại hội chợ năm nay tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp hỗ trợ, dệt may, da giày, thiết bị công nghiệp, ngũ kim và tiêu dùng thông minh. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn tới, gắn với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi xanh.

"Với thông điệp Tiêu dùng thông minh-Công nghiệp bền vững-Hội nhập toàn cầu, Vietnam Expo 2026 không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng mới mà còn khẳng định định hướng phát triển bền vững của nền kinh tế. Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tại hội chợ ngày càng chú trọng yếu tố công nghệ, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng," ông Lê Hoàng Tài bày tỏ.

Đáng chú ý, Vietnam Expo 2026 được định hướng là hội chợ thương mại B2B, tập trung vào các hoạt động kết nối giao thương trực tiếp. Thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi và làm việc tại gian hàng, doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác, khảo sát thị trường, nắm bắt xu hướng và xây dựng mạng lưới hợp tác dài hạn.

Không dừng lại ở vai trò xúc tiến thương mại đơn thuần, Vietnam Expo đang từng bước trở thành một hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp, nơi hội tụ các yếu tố từ sản xuất, phân phối, logistics đến tài chính và công nghệ. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với doanh nghiệp quốc tế, Vietnam Expo được xem là cửa ngõ để tiếp cận thị trường Việt Nam-một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực Đông Nam Á. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp nước ngoài có cơ hội tìm hiểu môi trường kinh doanh, kết nối với hệ thống sản xuất và phân phối, đồng thời tìm kiếm đối tác địa phương.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong nước quảng bá sản phẩm, nâng cao nhận diện thương hiệu và tiếp cận trực tiếp với khách hàng, đối tác quốc tế cùng đó học hỏi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và nâng cao năng lực quản trị.

Đại diện Công ty Vinexad cho hay: Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 35-Vietnam Expo2026 được tổ chức đồng thời cùng hai triển lãm chuyên ngành Vietnam Elevator Expo và Vietnam Hardware & Hand Tools Expo, tạo nên một hệ sinh thái trưng bày đa ngành quy mô lớn.

Việc tổ chức đồng thời mang lại cơ hội kết nối sâu rộng, góp phần gia tăng hiệu quả giao thương, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận toàn diện chuỗi cung ứng, nắm bắt xu hướng thị trường và tối ưu hóa cơ hội hợp tác trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đặc biệt, Khu gian hàng Hàn Quốc tiếp tục là một điểm nhấn quốc tế nổi bật tại hội chợ. Với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương của Hàn Quốc, khu gian hàng sẽ giới thiệu đa dạng các sản phẩm và xu hướng tiêu dùng mới như mỹ phẩm-làm đẹp, thực phẩm-đồ uống, đồ chơi, quà tặng, sản phẩm tiêu dùng sáng tạo và các giải pháp công nghệ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khu gian hàng còn tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp B2B, giới thiệu sản phẩm mới và các hoạt động trải nghiệm văn hóa-thương hiệu Hàn Quốc, tạo nên không gian giao thương sôi động và thực chất.

Vietnam Expo sẽ kéo dài đến hết ngày 11/4 và qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là hội chợ thương mại quốc tế uy tín và lâu đời nhất tại Việt Nam, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong suốt hơn 35 năm phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế./.

