Giá dầu tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông

Giá dầu thế giới đã bật tăng trong phiên giao dịch ngày 16/4 (giờ Mỹ), trong bối cảnh thị trường hoài nghi về khả năng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể sớm giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông.

Vào khoảng 0 giờ 17 phút sáng 17/4 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent biển Bắc giao kỳ hạn tăng gần 4%, lên mức 98,58 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng hơn 2% lên 93,47 USD/thùng.

Đà tăng giá xuất hiện sau khi giới chức Mỹ và Iran hạ thấp mục tiêu đạt một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Hai nguồn tin từ Iran ngày 16/4 cho biết thay vì một hiệp ước quy mô lớn, hai bên hiện chỉ hướng tới một biên bản ghi nhớ tạm thời nhằm ngăn chặn xung đột tái bùng phát.

Giới chức hai nước đang cân nhắc quay lại Pakistan để tiếp tục đàm phán ngay trong cuối tuần này.Giới chuyên gia đánh giá cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã gây ra đợt gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc Iran phong tỏa tuyến giao thông qua eo biển Hormuz, huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn thế giới.

Các nhà phân tích từ ING ước tính khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày đã bị ách tắc do eo biển này đóng cửa, ngay cả khi đã tính đến các tuyến đường ống thay thế và một số ít tàu chở dầu lọt qua.

Tình hình gián đoạn có nguy cơ leo thang sau khi Mỹ tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran do đàm phán đổ vỡ vào cuối tuần trước. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Mỹ sẽ không gia hạn quyền miễn trừ trừng phạt đối với một số loại dầu của Iran và Nga.

Tuy nhiên, một nguồn tin tại Tehran cho biết nếu các bên đạt được thỏa thuận ngăn chặn xung đột – nối tiếp lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần đã bắt đầu từ ngày 8/4 - Iran có thể xem xét mở cửa phần lãnh hải giáp Oman trên eo biển Hormuz để tàu thuyền tự do qua lại.Ách tắc tại eo biển Hormuz hiện đang gây áp lực lớn lên các kho dự trữ toàn cầu.

Dữ liệu của Chính phủ Mỹ công bố ngày 15/4 cho thấy, lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 913.000 thùng trong tuần qua, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 154.000 thùng của giới phân tích.

Lượng dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ cũng sụt giảm do các quốc gia ráo riết tìm kiếm nguồn hàng thay thế, qua đó đẩy kim ngạch xuất khẩu của Mỹ tăng mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, thị trường dầu mỏ gần như không có biến động sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các nhà lãnh đạo Israel và Liban đã nhất trí một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày trong cuộc xung đột giữa hai bên, bắt đầu từ ngày 16/4./.

