Vàng SJC "bốc hơi" 7 triệu đồng mỗi lượng trong tháng Tư

Trong tuần giao dịch từ ngày 28/4 đến 2/5, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm và duy trì ở mức thấp hơn so với tuần trước, trong khi giá vàng thế giới biến động mạnh nhưng vẫn khép lại tuần với mức giảm chung.

Tính chung cả tháng Tư, giá vàng trong nước và thế giới cùng ghi nhận xu hướng giảm.

Vàng SJC "bốc hơi" 7 triệu đồng/lượng trong tháng Tư

Xu hướng giảm bao trùm thị trường vàng trong nước tuần qua. Ngay trong phiên sáng 28/4, giá vàng trong nước đã được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhẹ và duy trì dưới mốc 170 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp lớn như Doji, Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 166-168,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước đó.

Sang ngày 29/4, đà giảm trở nên rõ nét hơn khi giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh theo xu hướng của giá vàng thế giới. Giá vàng SJC được niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với ngày trước đó.

Mức giá trên được duy trì cho đến hết tuần. Sáng 2/5, giá vàng SJC tiếp tục được duy trì mua vào-bán ra ở mức 163-166 triệu đồng/lượng. Tính chung cả tháng Tư, vàng SJC đã "bốc hơi" 7 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường thế giới, tâm điểm trong tuần chính là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 29/4. Việc Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5-3,75% đã khiến giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng.

Trong phiên giao dịch ngày 30/4, giá vàng thế giới đã phục hồi nhờ đồng USD suy yếu và giá dầu hạ nhiệt. Giá vàng giao ngay tăng 1,7% lên 4.618,67 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 1,5%, đạt 4.629,60 USD/ounce. Theo Công ty giao dịch hàng hóa High Ridge Futures, sự chững lại của đà tăng giá năng lượng cùng với đồng USD giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho vàng phục hồi.

Phiên giao dịch đêm 1/5 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục ghi nhận sự đảo chiều tích cực khi giá vàng tăng trở lại nhờ kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao tại Trung Đông. Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.636,72 USD/ounce, dù trước đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong phiên là 4.559,48 USD/ounce.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng thế giới vẫn giảm 1,6%, phản ánh áp lực kéo dài từ các yếu tố vĩ mô.

Vàng trang sức bày bán tại Công ty vàng Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn

Tính chung trong tháng Tư, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 1%. Mặc dù là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn, nhưng lãi suất cao có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lời khác. Trong cuộc họp hôm 29/4, Fed đã giữ nguyên lãi suất đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình lạm phát.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed được xem là có mức độ chia rẽ lớn nhất kể từ năm 1992. Dù lãi suất được giữ nguyên, nhưng ba quan chức đã bày tỏ sự không đồng tình với việc tiếp tục duy trì tín hiệu có thể hạ lãi suất trong tương lai. Nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định chính sự bất đồng này đã gây áp lực lớn lên giá vàng, khiến giới đầu tư tin rằng Fed sẽ không hạ lãi suất trong năm nay, thậm chí là cả năm tới.

Bên cạnh áp lực từ Fed, thị trường vàng còn chịu tác động từ nỗi lo lạm phát khi giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng do cuộc xung đột tại Trung Đông. Chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada tại City Index và FOREX.com nhận định triển vọng của kim loại quý này khá "mờ mịt" khi hai bên chưa có dấu hiệu nhượng bộ.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Citi nhận định áp lực bán vàng có thể vẫn duy trì mạnh trong ngắn hạn do những bất ổn tại Trung Đông. Tuy nhiên, họ cũng kỳ vọng kim loại quý này sẽ lấy lại vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong trung và dài hạn. Citi giữ nguyên mục tiêu giá vàng ở mức 4.300 USD/ounce trong 3 tháng tới và có thể đạt 5.000 USD/ounce trong khoảng 6-12 tháng tới.

Trong khi đó, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu vàng toàn cầu trong quý I/2026 tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sức mua từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu vàng miếng, tiền xu, bất chấp nhu cầu vàng trang sức sụt giảm 23%.

Tổng thể, thị trường vàng hiện đang chịu tác động đan xen giữa các yếu tố tiêu cực và tích cực. Trong ngắn hạn, áp lực từ lãi suất cao và lạm phát có thể tiếp tục kìm hãm đà tăng của giá vàng. Tuy nhiên, về dài hạn, những bất ổn địa chính trị và nhu cầu tích trữ từ các tổ chức lớn vẫn là nền tảng giúp vàng duy trì sức hấp dẫn.

Nhà đầu tư vì vậy cần theo dõi sát các diễn biến chính sách và kinh tế vĩ mô để có chiến lược phù hợp trong giai đoạn tới./.

Giá vàng thế giới phục hồi khi áp lực lạm phát từ giá dầu hạ nhiệt Giá vàng giao ngay tăng lên mức 4.636,72 USD/ounce do tâm lý thị trường khởi sắc nhờ kỳ vọng vào bước đột phá ngoại giao nhằm kết thúc cuộc chiến tại Iran, giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát toàn cầu.