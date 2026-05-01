Giá dầu tiếp tục tăng khi xung đột tại Iran chưa có dấu hiệu kết thúc

Giá dầu châu Á tiếp tục đà tăng trong ngày 1/5 do các nỗ lực giải quyết xung đột tại Iran vẫn lâm vào bế tắc.

Hiện, Iran vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi Hải quân Mỹ duy trì lệnh chặn các chuyến tàu xuất khẩu dầu thô của quốc gia Trung Đông này.

Tính đến 15 giờ 08 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển bắc giao tháng 7/2026 tăng 89 xu Mỹ (0,8%) lên 111,29 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 37 xu Mỹ (0,4%) lên 105,44 USD/thùng.

Tính chung trong tuần, giá dầu Brent dự kiến tăng 5,7%, trong khi WTI tăng mạnh 11,7%. Đáng chú ý, trước khi đáo hạn vào ngày 30/4, hợp đồng dầu Brent giao tháng 6/2026 đã chạm mốc 126,41 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Căng thẳng có nguy cơ tiếp tục bùng phát khi một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Tổng thống Donald Trump dự kiến nhận báo cáo tình báo trong ngày 30/4 về kế hoạch tiến hành hàng loạt cuộc không kích mới. Động thái này nhằm gia tăng sức ép, buộc Iran phải đàm phán chấm dứt xung đột.

Đáp lại, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ giáng "những đòn tấn công kéo dài và đau đớn" vào các vị trí của Mỹ nếu nước này tái diễn hành động quân sự. Lời đe dọa này lập tức đẩy giá dầu lên mức đỉnh trong phiên trước khi hạ nhiệt trở lại.

Trên mặt trận ngoại giao, dù một thỏa thuận ngừng bắn đã được áp dụng từ ngày 8/4, triển vọng hòa bình vẫn mờ mịt.

Tối 30/4, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định việc kỳ vọng vào một kết quả đàm phán chớp nhoáng với Mỹ là "không thực tế, bất kể ai là người trung gian hòa giải."

Bên cạnh đó, lòng tin giữa các quốc gia trong khu vực cũng rạn nứt sâu sắc. Viết trên mạng xã hội X ngày 1/5, Cố vấn Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Anwar Gargash tuyên bố không thể tin tưởng bất kỳ sự sắp xếp đơn phương nào từ phía Iran về quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.

Thị trường năng lượng toàn cầu đã liên tục đối mặt với sức ép tăng giá kể từ cuối tháng 2/2026, thời điểm Mỹ và Israel mở các cuộc tấn công vào Iran.

Xung đột đã dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz, trực tiếp làm gián đoạn việc vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn thế giới./.

