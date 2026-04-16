Xung đột Trung Đông đẩy Mỹ tiến gần vị thế xuất khẩu ròng dầu thô

Lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, Mỹ tiến sát ngưỡng trở thành quốc gia xuất khẩu ròng dầu thô vào tuần trước, trong bối cảnh châu Á và châu Âu đang đổ xô tìm nguồn dầu thay thế cho Trung Đông do ảnh hưởng của cuộc chiến tại Iran, khiến lượng xuất khẩu từ Mỹ tăng vọt gần chạm mốc cao kỷ lục.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đã gây ra sự gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Các mối đe dọa từ Iran đối với ngành vận tải biển đã khiến khoảng 1/5 lượng cung dầu và khí đốt thế giới không thể lưu thông qua eo biển Hormuz.

Các nhà máy lọc dầu tại châu Á và châu Âu, vốn phụ thuộc vào nguồn cung này, đã phải tìm mua các lô hàng thay thế từ mọi nguồn có thể. Điều này thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với dầu mỏ từ Mỹ - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới hiện nay.

Dữ liệu từ Chính phủ Mỹ công bố mới đây cho thấy, nhập khẩu dầu thô ròng (mức chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu) đã thu hẹp xuống còn 66.000 thùng/ngày vào tuần trước.

Đây là mức thấp kỷ lục tính theo tuần được ghi nhận từ năm 2001. Trong khi đó, xuất khẩu đã tăng lên 5,2 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong 7 tháng qua.

Lần gần nhất Mỹ giữ vị trí là quốc gia xuất khẩu dầu ròng tính theo năm là vào năm 1943.

Ông Janiv Shah, Phó Chủ tịch phụ trách thị trường dầu mỏ tại Rystad, nhận định việc xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng cao là bằng chứng cho thấy người mua tại khu vực Đại Tây Dương và châu Á đang vươn xa hơn để tìm kiếm nguồn cung sẵn có.

Trong những tháng gần đây, các quốc gia như Hy Lạp đã lần đầu tiên đặt mua dầu thô của Mỹ.

Theo dịch vụ theo dõi tàu biển Kpler, khoảng 2,4 triệu thùng/ngày (tương đương 47% lượng xuất khẩu của Mỹ tuần trước) đã được chuyển sang châu Âu. Khoảng 1,49 triệu thùng/ngày (khoảng 37%) hướng tới châu Á, tăng đáng kể so với mức 30% của một năm trước đó.

Các nước mua nhiều nhất là Hà Lan, Nhật Bản, Pháp, Đức và Hàn Quốc.

Dữ liệu từ Kpler cũng ghi nhận một con tàu chở 500.000 thùng dầu thô đang hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên của Mỹ tới quốc gia này sau ít nhất một năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích và giới thương nhân nhận định rằng Mỹ đang nhanh chóng chạm tới ngưỡng giới hạn về năng lực xuất khẩu.

Ông Matt Smith, chuyên gia phân tích tại Kpler, dự báo lượng dầu xuất khẩu của Mỹ có khả năng đạt khoảng 5,2 triệu thùng/ngày trong tháng Tư. Ông lưu ý rằng con số này đang tiệm cận mức giới hạn năng lực xuất khẩu hàng tháng.

Giới thương nhân và phân tích cho biết Mỹ có thể xuất khẩu tối đa 6 triệu thùng/ngày, do hạn chế về năng lực đường ống và số lượng tàu vận tải sẵn có. Theo số liệu từ chính phủ, mức xuất khẩu kỷ lục của Mỹ từng đạt được là 5,6 triệu thùng/ngày vào năm 2023./.

