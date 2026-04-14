Sản lượng dầu thô của các nước ở khu vực Trung Đông giảm mạnh

Theo dữ liệu do Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) công bố ngày 13/4, sản lượng dầu thô tại các nước xuất khẩu lớn thuộc vùng Vịnh Ba Tư đã sụt giảm mạnh trong tháng 3/2026 do cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Báo cáo hàng tháng của OPEC cho thấy Iraq chịu thiệt hại nặng nề nhất khi sản lượng dầu giảm 61%, từ 4,2 triệu thùng/ngày trong tháng 2/2026 xuống còn 1,6 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2026.

Dữ liệu cho thấy sản lượng giảm 53% tại Kuwait và 44% tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) so với tháng trước.

Sản lượng của Saudi Arabia, nhà sản xuất lớn nhất OPEC, giảm 23% từ 10,1 triệu thùng/ngày xuống còn 7,8 triệu thùng/ngày. Saudi Arabia đang dựa vào một tuyến đường ống Đông-Tây quan trọng để chuyển hướng dầu từ Vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ để xuất khẩu.

Tuy nhiên, tuyến đường ống này, với công suất 7 triệu thùng/ngày, gần đây đã bị tấn công. Theo Hãng Thông tấn Saudi Arabia (SPA), cuộc tấn công đã làm giảm công suất đường ống khoảng 700.000 thùng/ngày.

Tổng thể, sản lượng của OPEC trong tháng 3/2026 đã giảm 27% so với tháng trước, từ 28,7 triệu thùng/ngày xuống còn 20,8 triệu thùng/ngày.

Các quốc gia Arab vùng Vịnh đã cắt giảm sản lượng vì không thể xuất khẩu qua eo biển Hormuz do chiến sự. Lưu lượng tàu chở dầu qua tuyến đường biển hẹp này, nối Vịnh với thị trường năng lượng toàn cầu, đã giảm mạnh do các cuộc tấn công.

Ông Sheikh Nawaf al-Sabah, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Kuwait, cho biết sẽ mất nhiều tháng để các quốc gia Arab vùng Vịnh khôi phục sản lượng về mức tối đa.

Ông nói tại hội nghị CERAWeek do S&P Global tổ chức ngày 24/3: “Chúng tôi có các mỏ dầu có khả năng phục hồi cao, có thể nhanh chóng đưa ra một lượng sản lượng đáng kể - chỉ trong vài ngày. Phần lớn sẽ phục hồi trong vài tuần, và sản lượng đầy đủ sẽ đạt được trong vòng 3-4 tháng.”

Trong khi đó, theo OPEC, sản lượng của Iran giảm khoảng 5%, từ 3,24 triệu thùng/ngày xuống còn 3,06 triệu thùng/ngày so với tháng trước. Nước này vẫn tiếp tục xuất khẩu qua eo biển trong thời gian chiến sự.

Tuy nhiên, Iran hiện đang đối mặt với một lệnh phong tỏa sau khi các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ không đạt được thỏa thuận vào cuối tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ chặn toàn bộ lưu thông hàng hải ra vào các cảng của Iran bắt đầu từ 10 giờ sáng (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 13/4.

Giá dầu thô Mỹ giao tháng 5 đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng, trong khi hợp đồng giao tháng 6 ở mức 94 USD/thùng. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng giao dịch quanh mức 100 USD/thùng cho hợp đồng tháng 6, trong khi hợp đồng tháng 7 ở mức 93,93 USD/thùng.

Các nước vùng Vịnh đang chạy đua khôi phục cơ sở hạ tầng trong thời gian ngừng bắn kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 8/4. Một số cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia, Iraq đã nối lại hoạt động.

Tuy nhiên, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo gián đoạn nguồn cung có thể tăng lên 9,1 triệu thùng/ngày trong tháng Tư trước khi dần phục hồi nếu xung đột kết thúc trong tháng./.

