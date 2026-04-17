Đắk Lắk ưu tiên hoàn thiện quy hoạch trong phát triển kinh tế biển

Ngày 17/4, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW).

Việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò của kinh tế biển và vùng ven biển, tạo tiền đề Đắk Lắk đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải đặt trong tư duy tổng thể, hiện đại, bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng và không phát triển manh mún, thiếu liên kết. Tỉnh Đắk Lắk xác định phát triển kinh tế biển phải dựa trên quy hoạch, khoa học công nghệ và thể chế minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Để làm được các nội dung này, trước tiên, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh nhằm thống nhất quy hoạch các địa phương ven biển, quy hoạch khu dân cư, đô thị, khu kinh tế, khu dịch vụ ven biển.

Đồng thời, đẩy mạnh du lịch biển chất lượng cao, xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng; phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản xa bờ gắn với tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; không để phát sinh các điểm nóng về môi trường.

Tỉnh cũng tập trung gắn phát triển kinh tế biển, vùng ven biển với bảo đảm quốc phòng-an ninh. Địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản; gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo...

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của biển đảo trong phát triển kinh tế biển được nâng cao rõ rệt.

Kinh tế biển của tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực, các ngành kinh tế thuần biển đã đóng góp từ 8-10% GRDP của tỉnh.

Các ngành du lịch, thủy sản, dịch vụ ven biển từng bước phát triển; hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển từng bước được hình thành.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 2.500 ha nuôi trồng thủy sản; đội tàu khai thác hơn 2.500 tàu với sản lượng khai thác đạt trên 68.000 tấn/năm…

Việc phát triển kinh tế biển gắn với bảo tồn, bảo vệ đa dạng sinh học biển, bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề để phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý hơn, môi trường đầu tư vào kinh tế biển, vùng ven biển tỉnh Đắk Lắk được cải thiện rõ rệt. Việc thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên (phía Đông tỉnh Đắk Lắk) đạt kết quả cao với nhiều dự án trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ; công nghiệp ven biển; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột và động lực tăng trưởng kinh tế của cả tỉnh. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng ven biển được đầu tư và ngày càng khởi sắc.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng khẳng định, tỉnh có nhiều ưu thế để phát triển kinh tế biển nhờ vị trí địa lý thuận lợi, có có đường cao tốc Bắc Nam và một số cảng biển đã, đang đầu tư.

Đây cũng là tiền đề để phát triển các ngành kinh tế biển như dịch vụ logistics, công nghiệp ven biển, du lịch và dịch vụ biển. Hệ thống cơ sở hạ tầng đang được hoàn thiện, đặc biệt là Khu kinh tế Nam Phú Yên đang tạo tiền đề để các ngành công nghiệp như luyện kim, kinh tế hàng hải, nhiệt điện… phát triển.

Đây là các ngành nghề được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong nâng cao năng suất lao động, hình thành chuỗi liên kết vùng, liên kết ngành kinh tế biển, ven biển./.

