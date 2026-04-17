Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận cuộc chiến với Iran là “sự trệch hướng nhỏ”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 đã thừa nhận cuộc chiến với Iran là một “sự trệch hướng nhỏ” trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Thừa nhận này đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều khảo sát cho thấy sự bất mãn của công chúng Mỹ đối với cuộc xung đột đang bước sang tuần thứ sáu tại Trung Đông.

Phát biểu tại một sự kiện ở Las Vegas (bang Nevada), ông Trump vừa quảng bá chính sách “không đánh thuế tiền tip” trong gói cải cách thuế lớn được thông qua năm ngoái, vừa ca ngợi thành tích kinh tế của Mỹ kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào năm 2025. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng cuộc chiến với Iran là một yếu tố chuyển hướng trong chương trình nghị sự của chính quyền.

Trước những người ủng hộ, ông nói: “Chúng ta có nền kinh tế tốt nhất trong lịch sử đất nước ở nhiệm kỳ đầu, và hiện nay chúng ta còn đang bùng nổ hơn... Và dù có chút trệch hướng nhỏ liên quan đến đất nước Iran.”

Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng hành động quân sự là cần thiết, bởi nếu không “những điều rất tồi tệ có thể xảy ra,” ám chỉ năng lực hạt nhân của Tehran.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy người dân Mỹ ngày càng hoài nghi về cuộc chiến.

Một khảo sát của Ipsos thực hiện tuần trước cho thấy 51% trong hơn 1.000 người được hỏi cho rằng cuộc xung đột với Iran là không xứng đáng với chi phí mà Mỹ phải bỏ ra, trong khi chỉ 24% số người được hỏi ủng hộ.

Một cuộc thăm dò khác của Quinnipiac University công bố ngày 16/4 cho thấy 65% cử tri Mỹ cho rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm về việc giá xăng tăng do eo biển Hormuz bị phong tỏa kể từ khi xung đột nổ ra.

Cùng khảo sát này cũng ghi nhận chỉ 36% cử tri tán thành cách ông xử lý vấn đề Iran, trong khi 58% phản đối.

Những số liệu này phản ánh sức ép chính trị ngày càng gia tăng đối với chính quyền Mỹ trong bối cảnh xung đột kéo dài và tác động lan rộng đến kinh tế trong nước./.

