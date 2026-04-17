Hạ viện Mỹ bác dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa kiểm soát, ngày 16/4 đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ khởi xướng nhằm yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Với kết quả 213 phiếu thuận và 214 phiếu chống, các nghị sỹ của đảng Cộng hòa đã đứng về phía Tổng thống Trump, từ chối áp đặt các giới hạn đối với chiến dịch quân sự của ông.

Đáng chú ý, chỉ có một hạ nghị sỹ của đảng Cộng hòa là Thomas Massie (bang Kentucky) bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết, trong khi Hạ nghị sỹ Dân chủ Jared Golden (bang Maine) bỏ phiếu chống.

Biện pháp nói trên do Hạ nghị sỹ Gregory Meeks (đảng Dân chủ, bang New York) đề xuất, trong đó “yêu cầu Tổng thống (Trump) rút Lực lượng Vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran,” với các ngoại lệ trong những trường hợp khẩn cấp theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh, “trừ khi được Quốc hội cho phép một cách rõ ràng.”

Trước đó, hôm 5/3, chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran, Hạ viện Mỹ đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ bảo trợ nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Cuộc bỏ phiếu ngày 16/4 tại Hạ viện Mỹ diễn ra trong bối cảnh kết quả của những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy phần lớn người dân nước này không ủng hộ cuộc chiến.

Trong cuộc thăm dò gần đây của CBS News, 60% người Mỹ thể hiện quan điểm không ủng hộ chiến dịch quân sự của Washington tại Iran. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 64% số người được hỏi không tán thành cách Tổng thống Trump xử lý tình hình, trong khi 62% cho rằng ông chủ Nhà Trắng không có kế hoạch rõ ràng.

Ngoài ra, nước Mỹ còn đang phải gánh chịu hệ lụy kinh tế từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Giá xăng đã nhích lên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, chiều hướng gia tăng giá dầu diesel cùng phân bón tăng cao làm dấy lên lo ngại về tác động chính trị đối với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Những yếu tố này cũng có thể ảnh hưởng đến các lá phiếu của đảng Cộng hòa đối với những biện pháp liên quan đến quyền hạn chiến tranh trong tương lai.

Cuộc bỏ phiếu nói trên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Thượng viện Mỹ bác bỏ biện pháp tương tự, với gần như toàn bộ các thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa bỏ phiếu tán thành Tổng thống Trump tiếp tục chiến dịch quân sự tại Iran mà không bị hạn chế./.

Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết hạn chế cuộc chiến của Tổng thống Trump tại Iran Hai cuộc bỏ phiếu thất bại tại Hạ viện và Thượng viện, xét tổng thể, được xem như một sự cho phép ngầm của Quốc hội Mỹ để Tổng thống Trump tiếp tục các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.