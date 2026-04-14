Hạ viện Mỹ đối mặt sóng gió do một loạt nghị sỹ dính bê bối

Hạ viện Mỹ đang trải qua sóng gió chính trị khi nhiều nghị sĩ có nguy cơ bị đề nghị bãi nhiệm chỉ trong vài ngày, trong một loạt bê bối nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả hai đảng.

Trung tâm của vụ bê bối là Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Eric Swalwell của bang California, người cuối tuần qua đã đột ngột tạm dừng chiến dịch tranh cử chức Thống đốc bang sau khi nhiều phụ nữ cáo buộc ông quấy rối hoặc tấn công tình dục.

Ngay trong ngày 13/4, ông Swalwell thông báo sẽ từ chức với lý do cần chịu trách nhiệm về những sai lầm mà ông đã mắc phải.

Không chỉ riêng ông Swalwell, các nghị sỹ khác cũng đang đứng trước sức ép kỷ luật, bao gồm nghị sỹ đảng Cộng hòa Tony Gonzales (bang Texas), nghị sỹ đảng Dân chủ Sheila Cherfilus-McCormick và nghị sỹ đảng Cộng hòa Cory Mills (đều của bang Florida) - trong một chuỗi các vụ việc có thể trở thành chưa từng có trong lịch sử Hạ viện. Ông Gonzales cho biết sẽ nộp đơn từ chức khi Hạ viện họp trở lại vào ngày 14/4.

Các cáo buộc nhắm vào các nghị sỹ này bao gồm quấy rối tình dục, lạm dụng quyền lực với nhân viên, vi phạm tài chính chiến dịch và các hành vi không phù hợp khác.

Hiện Hạ viện đang do đảng Cộng hòa kiểm soát với thế đa số mong manh. Do đó, nếu có nghị sỹ nào rời ghế sẽ phải tổ chức bầu cử bổ sung và thời điểm tổ chức phụ thuộc vào quyết định của thống đốc từng bang./.

