Mỹ đảo chiều chính sách đối với dầu của Nga, trái ngược với tuyên bố trước đó

Tối 17/4 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ban hành quyết định gia hạn miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động mua bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được vận chuyển trên biển, trong thời hạn 30 ngày.

Theo giấy phép do Bộ Tài chính Mỹ công bố, các lô dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được bốc lên tàu tính đến ngày 17/4 sẽ không bị áp dụng trừng phạt cho đến 12h01 ngày 16/5 (giờ Mỹ).

Đây là sự gia hạn của cơ chế nới lỏng trước đó đã hết hiệu lực vào ngày 11/4, cũng áp dụng trong 30 ngày đối với các lô hàng được bốc lên tàu trước thời điểm quy định.

Động thái này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ không gia hạn miễn trừ đối với dầu Nga cũng như dầu Iran.

Chính quyền Mỹ hiện chưa đưa ra giải thích ngay lập tức về sự thay đổi lập trường này.

Theo các quan chức Mỹ, việc gia hạn nhằm góp phần kiềm chế đà tăng của giá năng lượng.

Thời gian gần đây, giá xăng tại Mỹ đã tăng mạnh, gây áp lực lên các hộ gia đình trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ngoài ra, quyết định cũng được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu tác động từ xung đột liên quan đến Iran, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt trên thị trường.

Giới chức Mỹ cho biết việc gia hạn miễn trừ cho phép tiếp tục các chuyến hàng đã được xếp lên tàu, qua đó duy trì nguồn cung trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, các biện pháp nới lỏng như vậy cũng có thể làm phức tạp các nỗ lực trước đó của Mỹ và các đồng minh nhằm hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga sau xung đột tại Ukraine./.

Xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga có thể tiếp tục giảm mạnh Báo cáo PIC cho thấy xuất khẩu dầu đường biển của Nga giảm 16,1% trong tuần từ ngày 6-12/4 xuống mức thấp nhất từ tháng 6/2024, do gián đoạn tại các cảng sau các vụ tấn công cơ sở hạ tầng.