Giá nhiên liệu đắt đỏ đe dọa đà phục hồi tiêu dùng tại Mỹ

Giá nhiên liệu leo thang đang dần bào mòn khoản tiền hoàn thuế khổng lồ mà người dân Mỹ nhận được trong năm nay. Với bối cảnh hiện tại, người tiêu dùng nước này sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với áp lực chi phí xăng dầu tăng cao trong thời gian tới.

Dữ liệu thống kê cho thấy tổng số tiền hoàn thuế cho người dân Mỹ tính đến hạn chót năm nay đã tăng thêm 43 tỷ USD so với năm ngoái. Tuy nhiên, một phần lớn trong số tiền này đã bốc hơi ngay tại các trạm đổ xăng.

Theo báo cáo của Ngân hàng Bank of America (BofA), mức giá nhiên liệu neo cao đã tiêu tốn của người dân Mỹ khoảng 19 tỷ USD.

Các nhà phân tích của BofA nhận định chi phí năng lượng tăng vọt do tác động từ cuộc chiến tại Iran đã làm suy giảm đáng kể hiệu quả kích cầu tiêu dùng từ các chính sách tài khóa.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran khiến eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, bị phong tỏa.

Việc dòng chảy giao thương tại đây đình trệ đã làm thắt chặt nguồn cung thế giới, đẩy giá dầu thô và giá xăng tăng phi mã. Đầu tuần này, giá dầu Brent biển bắc giao kỳ hạn đã vượt mốc 120 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6/2022; trong khi dầu thô WTI của Mỹ cũng vọt lên 110 USD/thùng.

Giới chuyên gia trong ngành ước tính giá dầu thô cứ tăng 10 USD thì giá xăng bán lẻ sẽ tăng khoảng 0,25 USD mỗi gallon.

Hệ quả là giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ trong tuần này đã chạm mốc 4,39 USD/gallon vào ngày 1/5, mức cao nhất kể từ năm 2022. Con số này tăng mạnh so với mức 4,06 USD/gallon của tháng trước và vượt xa mức 2,98 USD/gallon thời điểm trước khi chiến sự nổ ra.

Riêng tại bang California, giá xăng trung bình đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 6 USD/gallon kể từ tháng 10/2023, tạo ra một gánh nặng tài chính không nhỏ.

Tính đến thời điểm hiện tại, sức mua của người dân Mỹ vẫn duy trì tương đối ổn định, thể hiện qua mức tăng 1,7% trong doanh số bán lẻ tháng 3/2026 và báo cáo doanh thu khả quan từ các chuỗi lớn như Starbucks.

Dù vậy, một số thương hiệu tiêu dùng như Domino’s hay Wayfair đã bắt đầu gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng do tâm lý thắt chặt hầu bao.

BofA cảnh báo nếu giá nhiên liệu không sớm hạ nhiệt, gánh nặng này sẽ ngày càng đè nặng lên người tiêu dùng trong những tháng tới. Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định tình hình khó có thể sớm cải thiện ngay cả khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại.

Chuyên gia phân tích Patrick De Haan của GasBuddy dự báo Mỹ có thể mất khoảng 60 tuần mới khôi phục được mức giá xăng như trước chiến tranh, do thị trường đã sụt giảm một lượng dầu khổng lồ trong thời gian eo biển bị phong tỏa.

Trước đây, khi giá xăng vượt 4 USD/gallon vào tháng 3/2022, thị trường cũng phải mất đến 6 tháng (đến tháng 9/2022) để hạ nhiệt xuống dưới mốc này./.

