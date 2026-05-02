Đời sống

Mỹ: Rơi máy bay hạng nhẹ tại thành phố Wimberley, 5 người thiệt mạng

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho hay máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi xuống khu vực có nhiều cây cối và một vụ cháy sau va chạm đã phá hủy máy bay.

Minh Tuấn
Hiện trường vụ rơi máy bay. (Nguồn: KVUE)

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 1/5 thông báo máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi tại thành phố Wimberley, bang Texas vào khoảng 23h25 phút ngày 30/4 theo giờ địa phương (tức 11h25 phút ngày 1/5 theo giờ Hà Nội), khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo giới chức Mỹ, máy bay đã cất cánh từ thành phố Amarillo, Texas và hướng đến Sân bay Quốc gia New Braunfels, phía Đông Bắc San Antonio.

Trong một tuyên bố, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho hay máy bay đã rơi xuống khu vực có nhiều cây cối và một vụ cháy sau va chạm đã phá hủy máy bay.

Trên mạng xã hội, thẩm phán hạt Hays, ông Ruben Becerra cho biết thêm rằng chiếc máy bay đang di chuyển với tốc độ cao tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Ông nêu rõ: “Dựa trên những phát hiện hiện tại, không có dấu hiệu va chạm trên không." Một máy bay thứ 2 bay ngang qua khu vực hiện trường đã hạ cánh an toàn.

Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai trong đêm 30/4 đến Wimberley, cách thành phố Austin khoảng 64km về phía Tây Nam.

FAA thông báo cơ quan này và NTSB sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Rơi máy bay #Cục Hàng không Liên bang Mỹ Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

