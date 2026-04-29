Xá lợi Đức Phật lần đầu được cung rước khỏi Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, lần đầu tiên trong lịch sử, xá lợi thiêng liêng của Đức Phật được đưa ra khỏi nơi lưu giữ cố định tại Bảo tàng Quốc gia ở thủ đô New Delhi để cung rước tới Vùng lãnh thổ Ladakh cho công chúng cung thỉnh. Điều này đánh dấu một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng Phật tử toàn cầu.

Bộ Văn hóa Ấn Độ ra thông báo nêu rõ triển lãm xá lợi Đức Phật sẽ diễn ra từ ngày 1-15/5 tại Ladakh, với sự phối hợp tổ chức giữa Bộ Văn hóa, Liên đoàn Phật giáo quốc tế (IBC) và chính quyền địa phương.

Đây được xem là triển lãm đầu tiên thuộc loại hình này tại Ấn Độ, dự kiến thu hút đông đảo đại biểu quốc tế, các nhà ngoại giao, tăng sĩ, học giả Phật giáo và du khách hành hương.

Trước đó, phát biểu khai mạc tại lễ cung rước ở New Delhi ngày 22/4, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Ấn Độ Gajendra Singh Shekhawat nhấn mạnh việc cung rước xá lợi Đức Phật tới Ladakh cho công chúng chiêm bái là “sáng kiến lịch sử vì hòa bình toàn cầu.”

Ông cho rằng thông điệp về bất bạo lực, lòng từ bi và sự giác ngộ nội tâm của Đức Phật mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có nhiều bất ổn và xung đột.

Ngày 29/4, xá lợi đã được vận chuyển bằng máy bay chuyên dụng của Không quân Ấn Độ tới Ladakh theo quy trình an ninh nghiêm ngặt. Phó Thống đốc Ladakh Vinai Kumar Saxena cùng các quan chức cấp cao đã trực tiếp đón xá lợi tại sân bay.

Theo ban tổ chức, công chúng sẽ được chiêm bái xá lợi từ ngày 1/5, trùng dịp lễ Phật Đản. Trong 15 ngày triển lãm, nhiều hoạt động tôn giáo và văn hóa sẽ được tổ chức như lễ chiêm bái công cộng, rước xá lợi, nghi lễ truyền thống, thiền định, yoga, biểu diễn văn hóa và hội nghị quốc tế về Phật giáo Himalaya. Xá lợi sẽ được cung rước trở về nơi lưu giữ ban đầu là Bảo tàng Quốc gia ở thủ đô New Delhi vào ngày 15/5.

Giới chức Ấn Độ đánh giá sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là bước đi quan trọng nhằm quảng bá di sản Phật giáo của Ấn Độ, đồng thời thúc đẩy du lịch tâm linh và tăng cường kết nối văn hóa quốc tế./.

