Nhiều điểm nhấn văn hóa đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên 2026

Từ ngày 30/4 đến 2/5 (tức ngày 14 đến 16/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (thành phố Hà Nội) với nhiều nghi thức tâm linh và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Đền Kim Liên (số 148 phố Kim Hoa) là một trong "Thăng Long Tứ Trấn" linh thiêng, trấn giữ phía Nam kinh thành xưa. Đền được vua Lê Tương Dực cho xây dựng năm 1509 để thờ Thượng Đẳng tối linh thần Cao Sơn Đại Vương - vị thần có công với nước, được tôn kính là con trai Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ.

Với những giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật tiêu biểu, cùng các di vật quý hiếm như tấm bia đá khắc năm 1510 và 33 đạo sắc phong qua các triều đại, cụm di tích Thăng Long Tứ Trấn (trong đó có Đền Kim Liên) đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào 18/1/2022 tại Quyết định số 93/QĐ-TTg.

Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày với quy mô trang trọng. Theo Ban tổ chức, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày chính hội (16/3 âm lịch) là việc phục dựng Lễ vật cúng Thần - mâm cỗ 7 tầng. Đây là mâm cỗ đặc biệt được hai dòng họ trong làng tự tay chế biến công phu, xếp theo khuôn gỗ hình vuông bao quanh. Mâm cỗ không chỉ thể hiện tài năng ẩm thực tinh hoa của người dân Hà Nội cổ mà còn mang ý nghĩa cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp.

Bên cạnh đó, điểm khác biệt của Lễ hội năm nay là Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào tối 1/5 (19h30 - 22h00). Chương trình chú trọng tôn vinh các loại hình nghệ thuật truyền thống với sự biểu diễn chuyên nghiệp của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, do Nghệ sĩ Ưu tú Lộc Huyền làm Tổng đạo diễn.

Một nét văn hóa độc đáo khác của Lễ hội đền Kim Liên là sự gắn liền với nghề cắt tóc truyền thống. Theo sử sách, thầy Tả Ao từng đến địa phận làng Đồng Lầm xưa khuyên dân làng phát triển nghề "thợ cạo", từ đó làm nên danh tiếng của làng cắt tóc Kim Liên. Thầy Tả Ao hiện được tôn vinh là Tổ nghề và thờ riêng tại di tích.

Trong các ngày 30/4 và 1/5, lễ hội sẽ diễn ra triển lãm, giao lưu làng nghề cắt tóc truyền thống, Hội thi cắt tóc quy tụ các nghệ nhân từ mọi miền Tổ quốc và hoạt động cắt tóc miễn phí cho nhân dân.

Vào ngày chính hội 2/5 (16/3 âm lịch - đúng ngày sinh của thần Cao Sơn Đại Vương), các nghi thức tâm linh truyền thống sẽ được cử hành trang nghiêm, bao gồm: Đội Tế Nam thực hiện nghi thức "Tế Thượng Đẳng Thần Cao Sơn Đại Vương" và Đội Nữ tế dâng hương; biểu diễn Trống hội Thăng Long, múa Cờ hội, múa Tứ Linh; trình diễn sử thi về Thần tích Cao Sơn Đại Vương; nghi lễ rước kiệu truyền thống.

Lễ hội truyền thống đền Kim Liên không chỉ là dịp tưởng nhớ công đức của tiền nhân mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước và gìn giữ thuần phong mỹ tục của vùng đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến./.

Nhiều lễ hội sôi động, đặc sắc trên cả nước Từ giữa tháng 4/2026, trên cả nước diễn ra nhiều lễ hội sôi động, đặc sắc mang đến những trải nghiệm văn hóa thú vị, hấp dẫn cho du khách trong nước và nước ngoài trong dịp này.