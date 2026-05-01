7 lợi ích của rau ngót đối với sức khỏe

Rau ngót (có tên khoa học Sauropus androgynus) là một loại rau phổ biến ở Việt Nam.

Loại lá này đặc biệt được biết đến với lợi ích dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú, nhờ khả năng hỗ trợ tăng tiết sữa.

Rau ngót là một nguồn thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, đặc biệt nổi bật với hàm lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu. Trong 100g lá rau ngót tươi, có thể cung cấp khoảng 35-45 kcal, cùng nhiều vi chất quan trọng cho cơ thể.

Loại rau này chứa lượng lớn vitamin A dưới dạng beta-carotene chống ôxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ thị lực và tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, rau ngót còn giàu vitamin C, giúp tăng hấp thu sắt và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do.

Về khoáng chất, rau ngót có hàm lượng canxi và phốt pho tương đối cao, hỗ trợ xương chắc khỏe. Sắt và magie cũng có mặt với nồng độ đáng kể, giúp duy trì chức năng máu và hệ thần kinh. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ dồi dào trong rau bồ ngót có tác dụng cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Rau ngót cũng chứa một số hợp chất thực vật có lợi như flavonoid và polyphenol, góp phần vào tác dụng kháng viêm, bảo vệ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa. Nhờ vào bảng thành phần đa dạng và cân đối, rau bồ ngót được xem là một loại thực phẩm không chỉ bổ dưỡng mà còn phù hợp với nhiều chế độ ăn uống lành mạnh.

Dưới đây là những công dụng nổi bật:

1. Tăng tiết sữa mẹ

Lá rau ngót chứa các hợp chất sterol có hoạt tính giống estrogen. Nhờ đó, nó có thể kích thích nội tiết tố, giúp tăng sản xuất sữa mẹ, rất hiệu quả cho phụ nữ đang cho con bú.

2. Cải thiện chất lượng tinh trùng

Việc sử dụng chiết xuất lá rau ngót được khuyến khích cho các cặp vợ chồng đang muốn có con, đặc biệt là nam giới.

Lá rau ngót chứa các hoạt chất có thể kích thích hormone testosterone, từ đó giúp tăng cường sinh lực và cải thiện cả số lượng lẫn chất lượng tinh trùng.

3. Tăng cường chất chống ôxy hóa

So với nhiều loại rau khác, lá rau ngót có hàm lượng chất chống ôxy hóa cao, bao gồm polyphenol và các hợp chất ion.

Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giảm viêm do các gốc tự do gây ra.

4. Đẩy nhanh quá trình lành vết thương

Lá rau ngót giàu vitamin C - dưỡng chất quan trọng trong việc hình thành collagen, một loại protein cần thiết cho quá trình tái tạo da.

Việc sử dụng thường xuyên có thể giúp vết thương nhanh lành và rút ngắn thời gian phục hồi.

5. Ngăn ngừa nhiễm khuẩn

Chiết xuất ethanol từ lá rau ngót có khả năng ức chế một số vi khuẩn như Klebsiella pneumoniae và Staphylococcus aureus, vốn có thể gây viêm phổi hoặc nhiễm trùng máu khi phát triển quá mức.

Thông thường, các vi khuẩn này tồn tại trong cơ thể với số lượng nhỏ và vô hại, nhưng khi mất kiểm soát, chúng có thể gây bệnh.

6. Hạ đường huyết

Lượng đường trong máu cao kéo dài có thể dẫn đến bệnh tiểu đường.

Một số nghiên cứu cho thấy lá rau ngót chứa các hợp chất có tác dụng chống tiểu đường, giúp giảm mức đường huyết trong cơ thể.

7. Hỗ trợ ngăn ngừa béo phì

Giống như nhiều loại rau xanh khác, lá rau ngót chứa flavonoid, chất xơ và nước - giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá nhiều.

Ngoài ra, hàm lượng chất béo trong lá rau ngót rất thấp (chỉ khoảng 1g/100g), giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Dù không gây độc, nhưng nếu sử dụng quá nhiều, đặc biệt là ở dạng sống hoặc ép nước uống liên tục, rau ngót có thể gây ra một số tác dụng phụ như khó tiêu, đầy bụng, hoặc ảnh hưởng đến chức năng hô hấp ở một số người nhạy cảm.

Ngoài ra, rau ngót chứa papaverin - một hoạt chất có thể ảnh hưởng đến tử cung, vì vậy phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng khi tiêu thụ với tần suất cao. Tốt nhất, nên ăn rau ngót 2-3 lần mỗi tuần, kết hợp với đa dạng các loại rau khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, đồng thời tránh nguy cơ tích lũy các chất sinh học không mong muốn trong cơ thể./.

