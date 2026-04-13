Vì sao quả nhãn được xếp vào nhóm siêu thực phẩm?

Mỗi khi mùa Hè đến, những chùm nhãn chín vàng lại xuất hiện khắp các khu chợ, từ thành thị đến nông thôn. Vị ngọt thanh, thơm dịu của loại quả này đã trở nên quen thuộc với nhiều người Việt.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy, nhãn không chỉ là một món ăn vặt giải nhiệt mà còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao, thậm chí xếp vào nhóm “siêu thực phẩm” nhờ những giá trị dinh dưỡng và dược tính đáng chú ý.

Quả nhãn (tên khoa học là dimocarpus longan) là loại trái cây nhiệt đới phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước châu Á. Với lớp vỏ mỏng màu nâu nhạt, bên trong là phần cùi trắng trong ôm lấy hạt đen, nhãn còn được gọi bằng cái tên khá thú vị là “mắt rồng."

Nhãn có nguồn gốc từ khu vực Nam Á, sau đó được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và nhanh chóng trở thành một trong những loại trái cây đặc sản. Từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những vườn nhãn trĩu quả, đặc biệt vào khoảng tháng 7-9 hằng năm.

Trong y học cổ truyền, nhãn không chỉ đơn thuần là thực phẩm mà còn là vị thuốc. Phần cùi nhãn khi được sấy khô gọi là long nhãn - một dược liệu quen thuộc trong Đông y, thường dùng để bồi bổ cơ thể, an thần và tăng cường sức khỏe.

(Ảnh: Stock)

Công dụng nổi bật của quả nhãn

Không phải ngẫu nhiên mà nhãn được sử dụng rộng rãi cả trong ẩm thực lẫn y học. Loại quả này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Tốt cho hệ thần kinh và giấc ngủ

Nhãn được xem là thực phẩm giúp an thần tự nhiên. Các hợp chất trong nhãn có khả năng làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, những người thường xuyên mất ngủ hoặc mệt mỏi có thể bổ sung nhãn vào chế độ ăn.

Tăng cường sức đề kháng

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong nhãn giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng như cảm cúm hay cảm lạnh. Đồng thời, vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe làn da, giúp da sáng và khỏe hơn.

Hỗ trợ tuần hoàn máu

Nhãn giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn, từ đó góp phần phòng ngừa thiếu máu. Việc cải thiện tuần hoàn máu không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn tăng cường năng lượng, giảm cảm giác mệt mỏi.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Một số cách sử dụng nhãn như ăn tươi hoặc dùng siro nhãn có thể hỗ trợ làm dịu dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến tiêu hóa.

Chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ

Theo cả Đông y và nghiên cứu hiện đại, nhãn chứa nhiều hợp chất có khả năng chống lại các gốc tự do - nguyên nhân chính gây lão hóa. Nhờ đó, việc sử dụng nhãn điều độ có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh mạn tính.

Vì sao nhãn được xếp vào nhóm “siêu thực phẩm”?

Danh xưng “siêu thực phẩm” không chỉ dựa vào cảm tính mà thường gắn liền với giá trị dinh dưỡng vượt trội và lợi ích sức khỏe rõ rệt. Với nhãn, yếu tố then chốt nằm ở khả năng chống ôxy hóa mạnh mẽ.

Trong nhãn có chứa nhiều hợp chất sinh học quý như flavonoid, axit phenolic và polysaccharide. Đây là những chất có khả năng trung hòa các gốc tự do trong cơ thể - những phân tử gây tổn thương tế bào, thúc đẩy lão hóa và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy chiết xuất từ nhãn có thể giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi stress ôxy hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch. Đặc biệt, phần vỏ nhãn được phát hiện chứa hàm lượng chất chống ôxy hóa cao, góp phần tăng giá trị dược tính của loại quả này.

Không chỉ vậy, nhãn còn là lựa chọn lý tưởng cho những người đang kiểm soát cân nặng. Một khẩu phần nhãn có lượng calo khá thấp nhưng vẫn tạo cảm giác no, giúp hạn chế việc tiêu thụ các thực phẩm giàu đường hoặc chất béo.

Ngoài ra, nhãn còn mang lại lợi ích toàn diện cho cơ thể, từ tăng cường miễn dịch, cải thiện tuần hoàn máu đến hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Sự kết hợp giữa dinh dưỡng, dược tính và tính tiện lợi khiến nhãn trở thành một trong những loại trái cây “nhỏ nhưng có võ” trong chế độ ăn hiện đại.

(Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Siêu thực phẩm cũng có "tác dụng phụ"?

Dù mang lại nhiều lợi ích, nhãn vẫn cần được sử dụng đúng cách để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.

Gây nóng trong cơ thể

Do có tính ấm và vị ngọt đậm, việc tiêu thụ quá nhiều nhãn có thể gây ra tình trạng nóng trong, nổi mụn hoặc dị ứng da. Đặc biệt, người có cơ địa dễ bị nóng nên hạn chế lượng nhãn tiêu thụ để tránh phiền toái.

Tăng nguy cơ ảnh hưởng đến đường huyết

Nhãn chứa hàm lượng đường cao, vì thế nếu ăn nhiều, lượng đường trong máu có thể tăng vọt. Điều này không hề tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang cần kiểm soát đường huyết chặt chẽ.

Không phù hợp với người thừa cân

Mặc dù không phải là một loại trái cây quá giàu calo, nhưng nhãn lại chứa nhiều đường. Việc tiêu thụ quá mức có thể cản trở quá trình giảm cân hoặc duy trì cân nặng ổn định.

Cẩn trọng với phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai là một nhóm đặc biệt cần chú ý. Theo quan niệm Đông y, cơ thể của thai phụ thường dễ bị nóng trong. Nếu ăn nhiều nhãn, họ có thể gặp phải tình trạng táo bón, khó chịu, và thậm chí nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai kỳ.

Ăn nhãn đúng cách, đúng lượng không chỉ giúp bạn tận hưởng vị ngọt tự nhiên của mùa hè mà còn mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho sức khỏe./.

