Khám phá thạch quả sồi - “siêu thực phẩm” giúp nữ diễn viên Hàn Quốc giảm 10kg

Mới đây, nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Jung-eun đã tiết lộ rằng muk - một loại thạch truyền thống của Hàn Quốc làm từ quả sồi hoặc đậu - là một trong những thực phẩm cô thường sử dụng khi áp dụng chế độ ăn kiêng.

Trong một chương trình tạp kỹ gần đây, nữ diễn viên này đã chia sẻ một bữa ăn với các món thạch muk. Khi một nam diễn viên khác trong chương trình nhận xét rằng gần đây cô trông thon gọn hơn rất nhiều, cô chia sẻ rằng mình đã thực hiện chế độ ăn kiêng với muk.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Lee đã khiến người hâm mộ chú ý khi tiết lộ rằng mình đã giảm hơn 10kg trong quá trình chuẩn bị cho một dự án phim mới. Lời chia sẻ của cô đã khơi dậy sự tò mò của khán giả Hàn Quốc về lợi ích sức khỏe của muk, loại thực phẩm mà cô cho rằng đã giúp mình giảm cân.

Thạch quả sồi ít calo và giàu protein

Muk được làm từ tinh bột quả sồi, đậu xanh hoặc kiều mạch, với kết cấu đông đặc mịn màng như thạch. Do hàm lượng calo thấp, thạch quả sồi được sử dụng rộng rãi như một thực phẩm ăn kiêng. Theo bảng thành phần thực phẩm tiêu chuẩn quốc gia của Hàn Quốc, thạch quả sồi chỉ chứa 47 calo trên 100 gram.

Với hàm lượng protein dồi dào, thạch quả sồi giúp làm chậm quá trình tổng hợp mỡ trong cơ thể và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Nó cũng giàu kali, giúp loại bỏ natri và chất thải ra khỏi cơ thể. Quả sồi chứa axit aconic, một hợp chất giúp hấp thụ và đào thải kim loại nặng và độc tố.

Trên thực tế, một kg bột quả sồi được cho là có thể lọc được khoảng 3,5 tấn nước thải. Viện Nghiên cứu Năng lượng Hàn Quốc phát hiện ra rằng axit aconic làm giảm nồng độ kim loại nặng trong nước thải xuống còn một phần hai trăm so với mức ban đầu.

Lợi ích chống lão hóa, nhưng cũng có nguy cơ gây táo bón

Ngoài việc ăn kiêng, thạch quả sồi còn mang lại lợi ích chống lão hóa. Polyphenol và tannin trong thạch quả sồi là chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do - các phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào và dẫn đến viêm, lão hóa và thậm chí là ung thư. Tannin cũng giúp giảm viêm và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều tannin có thể làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón. Mặc dù tannin có thể giúp ngăn ngừa tiêu chảy bằng cách giảm hấp thụ nước trong ruột, nhưng quá nhiều chất này có thể ức chế nhu động ruột. Do đó, những người đã bị táo bón nên thận trọng khi sử dụng thạch quả sồi.

Bên cạnh đó, chỉ dựa vào muk để ăn kiêng cũng có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt khi sự ám ảnh về cân nặng đang đè nặng lên xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Các chuyên gia cho rằng thạch quả sồi nên được ăn điều độ như một phần của chế độ ăn uống cân bằng bao gồm nước, chất xơ, rau và trái cây. Chúng cung cấp các vitamin thiết yếu, cải thiện cảm giác no và cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng chất lượng cao.

Món thạch hạt dẻ (dotori muk). (Nguồn: Wikipedia)

Thực đơn phong phú

"Muk" (묵) trong tiếng Hàn dùng để chỉ một loại thực phẩm dạng thạch làm từ nhiều loại tinh bột, phổ biến nhất là quả sồi (dotori-muk), đậu xanh hoặc kiều mạch.

Đây là một món ăn kèm, thường được thưởng thức với nước tương, dầu mè và rau củ, và được cho là chứa ít calo, khiến nó trở thành một món ăn kiêng phổ biến.

Thuật ngữ này cũng có thể được liên hệ với mukbang, thuật ngữ tiếng Hàn dùng để chỉ một loại hình phát sóng trực tuyến, trong đó người dẫn chương trình ăn một lượng lớn thức ăn trong khi tương tác với khán giả.

Các biến thể của muk:

Dotori-muk: Thạch hạt dẻ, một loại thạch phổ biến làm từ tinh bột hạt dẻ.

Chungpo-muk: Thạch đậu xanh.

Memil-muk: Thạch kiều mạch, có thể dùng trong súp nóng hoặc lạnh, hoặc làm salad (memil-muk-muchim).

Lợi ích sức khỏe: Ít calo và là nguồn chất xơ dồi dào, một số nguồn tin cho biết nó chứa chất chống oxy hóa.

Cách dùng: Thường được cắt thành miếng nhỏ và trộn với các nguyên liệu khác để làm món salad, hoặc dùng kèm với nước sốt đậm đà./.

Cảnh báo: Ăn kiêng quá mức dẫn tới bệnh lý nghiêm trọng ở thanh thiếu niên Theo các bác sỹ Viện Sức khỏe tâm thần, có nhiều bạn trẻ đang nhầm lẫn giữa người ăn kiêng điều độ với việc ăn kiêng quá mức, thậm chí mắc bệnh chán ăn, có trường hợp ăn vô độ rồi tự gây nôn.