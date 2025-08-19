Thực hiện chế độ ăn kiêng này có thể giảm nguy cơ mắc Alzheimer, bất kể tuổi tác

Không chỉ khi còn trẻ, mà ngay cả khi đã bước sang tuổi xế chiều, việc thay đổi chế độ ăn uống vẫn có thể tạo ra khác biệt lớn cho sức khỏe não bộ.

Một nghiên cứu mới của Trung tâm Ung thư Đại học Hawaii cho thấy những người áp dụng chế độ ăn MIND có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác thấp hơn đáng kể - kể cả khi họ bắt đầu áp dụng khi đã có tuổi.

Lợi ích to lớn từ việc cải thiện chế độ ăn uống

Chế độ ăn kiêng MIND là viết tắt của Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (can thiệp Địa Trung Hải - DASH để trì hoãn thoái hóa thần kinh).

Đây là sự kết hợp của hai phương pháp ăn kiêng nổi tiếng là chế độ ăn Địa Trung Hải và chế độ ăn DASH (phương pháp ăn uống để ngăn ngừa tăng huyết áp).

Cả hai chế độ ăn đều tập trung vào thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đặc biệt là rau xanh, các loại hạt, quả mọng; đồng thời hạn chế thịt đỏ, các sản phẩm từ sữa béo và chất béo bão hòa.

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ gần 93.000 người trưởng thành tham gia Nghiên cứu Đoàn hệ đa sắc tộc (MEC) - một dự án hợp tác giữa Trung tâm Ung thư UH và Đại học Nam California.

(Ảnh: iStock)

Tác giả chính, Giáo sư Song-Yi Park, cho biết: “Những phát hiện này khẳng định rằng chế độ ăn lành mạnh ở giai đoạn giữa và cuối đời, cũng như việc cải thiện chế độ ăn theo thời gian, có thể ngăn ngừa Alzheimer và các chứng mất trí nhớ liên quan.”

Khi nghiên cứu bắt đầu, người tham gia ở độ tuổi 45-75. Trong thập kỷ tiếp theo, hơn 21.000 người trong số họ được chẩn đoán sa sút trí tuệ. Kết quả cho thấy nhóm tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn MIND suốt 10 năm có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn 25% so với nhóm ít tuân thủ.

“Thông điệp rất rõ ràng: không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng từ thực vật, ngay cả khi đã lớn tuổi, vẫn có thể bảo vệ não bộ,” Giáo sư Park nhấn mạnh.

Tuy nhiên, mức độ bảo vệ này không giống nhau ở tất cả các nhóm dân tộc. Giảm nguy cơ rõ rệt nhất được ghi nhận ở người Mỹ gốc Phi, người Mỹ Latinh và người da trắng; trong khi ở người Hawaii bản địa và người Mỹ gốc Á, mối liên hệ này mờ nhạt hơn.

Các nhà khoa học cho rằng điều này có thể do khác biệt về chế độ ăn truyền thống và tỷ lệ mắc bệnh sa sút trí tuệ vốn đã thấp ở một số cộng đồng.

Giám đốc Trung tâm Ung thư UH, Tiến sỹ Naoto T. Ueno, nhận định: “Nghiên cứu này cho thấy sức mạnh của các tập dữ liệu lớn và mang lại hướng dẫn, cũng như hy vọng cho cộng đồng.”

Chế độ MIND nên ăn gì?

Các loại thực phẩm thuộc chế độ MIND. (Ảnh: iStock)

Dưới đây là các loại thực phẩm mà bạn nên tiêu thụ thường xuyên:

Thịt gà: Ít nhất 2 lần/tuần.

Cá (cá ngừ, cá hồi): Ít nhất 1 khẩu phần/tuần.

Ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, mì ống nguyên hạt, bánh mì, hạt diêm mạch, bột yến mạch): Tối thiểu 3 phần ăn/ngày.

Các loại hạt (hạt điều, hạnh nhân, hạt dẻ cười): Tối thiểu 5 khẩu phần/tuần.

Đậu (đậu đen, đậu tây, đậu pinto): Tối thiểu 3 khẩu phần/tuần.

Các loại rau lá xanh (cải thìa, cải bó xôi, cải xoăn, rau xà lách): Tối thiểu 6 phần ăn/tuần.

Các loại quả mọng (dâu tây, mâm xôi, việt quất): Tối thiểu 2 phần ăn/tuần.

Chủ yếu sử dụng dầu ôliu trong chế biến.

Rượu: Không tiêu thụ quá 1 ly mỗi ngày.

Các thực phẩm nên hạn chế

Bạn nên hạn chế các loại thực phẩm sau:

Đồ ngọt (bánh ngọt, kẹo…): không quá 5 phần/tuần.

Đồ ăn nhanh hoặc đồ chiên rán: không quá 1 khẩu phần/tuần.

Các loại thịt đỏ: không quá 4 khẩu phần/tuần.

Phômai: không quá 1 khẩu phần/tuần.

Bơ và bơ thực vật: không quá 1 muỗng canh mỗi ngày./.

