EU ra mắt nền tảng AI TraceMap chống gian lận thực phẩm

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên TraceMap, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát hiện gian lận thực phẩm, kiểm soát hàng hóa không đạt chuẩn và ứng phó nhanh với các đợt bùng phát bệnh do thực phẩm trên toàn Liên minh châu Âu (EU).

Ngay khi ra mắt, hệ thống này đã được mở quyền truy cập cho cơ quan chức năng tại tất cả các quốc gia thành viên.

Điểm đáng chú ý là TraceMap không đòi hỏi thêm nguồn lực mới, mà tận dụng kho dữ liệu khổng lồ sẵn có trong hệ thống nông nghiệp-thực phẩm của EU để phân tích và truy vết. Nhờ đó, các cơ quan quản lý có thể xác định chính xác hơn những điểm bất thường trong chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến lưu thông.

Cơ chế hoạt động của TraceMap dựa trên việc theo dõi các dòng chảy thương mại và mô hình sản xuất theo thời gian thực.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hệ thống sẽ hỗ trợ khoanh vùng đối tượng, giúp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chuyên sâu và nhanh chóng loại bỏ các sản phẩm vi phạm khỏi thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp và mang tính xuyên biên giới.

Không chỉ dừng ở phát hiện gian lận, nền tảng còn đóng vai trò như một “hệ thống cảnh báo sớm” đối với các nguy cơ an toàn thực phẩm. Việc rút ngắn thời gian nhận diện và xử lý các ổ dịch liên quan đến thực phẩm được kỳ vọng sẽ giảm thiểu thiệt hại cho sức khỏe cộng đồng cũng như kinh tế.

Theo Ủy viên EU phụ trách vấn đề y tế Olivér Várhelyi, TraceMap là “một bước đột phá, cách mạng hóa khả năng ứng phó với các cuộc khủng hoảng an toàn thực phẩm và chống gian lận thực phẩm của EU," giúp nâng cao năng lực phối hợp giữa các quốc gia thành viên, đồng thời tăng cường bảo vệ cả người tiêu dùng lẫn nông dân châu Âu.

Công cụ này cũng hỗ trợ giám sát chặt chẽ hơn đối với hàng nhập khẩu, phù hợp với định hướng siết chặt tiêu chuẩn trong chiến lược phát triển nông nghiệp và thực phẩm của EU./.

