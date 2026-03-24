Huế: Ứng dụng công nghệ, phát triển hạ tầng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thành phố Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp; trong đó tập trung ứng dụng công nghệ, phát triển hạ tầng để tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trung tâm thành phố Huế hiện có hệ thống camera giám sát bao phủ gần như tất cả các tuyến đường. Hệ thống camera này được kết nối với ứng dụng Hue-S để giám sát nhiều lĩnh vực, trong đó có trật tự giao thông.

Trên nền tảng Hue-S có mục “công khai vi phạm giao thông”. Người dùng ứng dụng này chỉ cần nhập biển số xe là biết phương tiện do mình điều khiển có vi phạm hay không. Nếu vi phạm, trên nền tảng Hue-S sẽ hiển thị rõ thời gian, địa điểm, lỗi vi phạm, số lần vi phạm, hình ảnh, giúp người dùng thuận lợi trong tra cứu và chủ động liên hệ với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

Đến tháng 3/2026, thành phố đã triển khai khoảng 700 camera giám sát với 29 giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản lý đô thị; trong đó phát hiện vi phạm giao thông với các lỗi như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lấn làn, đè vạch, quá tốc độ, sai làn đường, đỗ xe không đúng nơi hoặc thời gian quy định.

Anh Nguyễn Quốc, phường Thủy Xuân (thành phố Huế) chia sẻ ứng dụng Hue-S dễ sử dụng, rất thuận tiện để tra cứu vi phạm giao thông, đồng thời có thể theo dõi tình hình giao thông ở các nút giao, tuyến đường trung tâm.

Việc phát triển và bảo trì hạ tầng giao thông nhằm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông cũng được thành phố Huế tập trung triển khai. Đường vành đai 3 phía Tây trung tâm thành phố Huế dài 6,5km đang được tập trung thi công; khi hoàn thành giúp giảm tải cho tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ ở cửa ngõ phía Bắc thành phố.

Tuyến đường từ trung tâm thành phố đi Cảng hàng không quốc tế Phú Bài dài gần 10km đang được đầu tư xây dựng, khi hoàn thành giúp giảm tải các tuyến hiện có cửa ngõ phía Nam thành phố.

Thành phố cũng tập trung rà soát, bố trí các bãi đậu xe; bổ sung, điều chỉnh các biển báo cấm đậu, cấm dừng, phân luồng… ở các nút giao và tuyến đường chính khu vực trung tâm vào giờ cao điểm.

Theo Kế hoạch số 150/KH-UBND của thành phố Huế về phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026, thành phố phấn đấu giảm 50% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2020.

Để đạt kết quả này, thành phố tập trung triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quy quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải.

Huế cũng sẽ phát triển và bảo trì hạ tầng giao thông với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; kiểm soát chặt chẽ hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, hàng hải và hàng không.

Cùng đó, thành phố tập trung xây dựng văn hóa giao thông thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá; ứng dụng công nghệ và kết nối dữ liệu với việc tăng cường sử dụng hệ thống giám sát hành trình, camera và các nền tảng số trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm; xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu trật tự an toàn giao thông giữa các ngành; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông tại cơ sở; nâng cao chất lượng trang thiết bị, phương tiện và chuyên môn cho các cơ sở y tế; nghiên cứu phát triển ứng dụng số tiếp nhận và xử lý thông tin tai nạn giao thông kịp thời./.