Bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy quản lý đô thị ở Hà Nội

Sau hơn ba tháng vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội (từ 13/12/2025 đến nay), đã có 19.304 trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý thông qua hệ thống camera AI.

Kết quả này thể hiện năng lực giám sát toàn diện, khách quan và kịp thời của hệ thống camera AI, cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản lý đô thị - từ thủ công sang hiện đại, từ bị động sang chủ động, từ phân tán sang đồng bộ dựa trên nền tảng công nghệ số.

Sau khi vận hành hệ thống giám sát camera AI, từ ngày 1/1/2026, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thí điểm xử lý vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi.

Đến nay, đã có 7.810 trường hợp vi phạm được tích hợp lên hệ thống. Việc thực hiện xử lý hoàn toàn trên môi trường số đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính minh bạch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm áp lực cho lực lượng thực thi công vụ và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Không dừng lại ở xử phạt, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) còn đóng vai trò “bộ não” điều hành giao thông đô thị.

Trung tâm đã vận hành đồng bộ 1.837 camera AI kết nối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 195 nút giao trọng điểm, qua đó thực hiện điều hành giao thông theo thời gian thực.

Cảnh sát giao thông Hà Nội còn tổ chức điều chỉnh 188 nút giao thông; thiết lập và duy trì hiệu quả 22 tuyến “làn sóng xanh” trên các trục chính như: Phố Huế-Hàng Bài, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Võ Chí Công, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Đại La, Lý Thường Kiệt, Tràng Thi... thực hiện 446 lượt điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu và khắc phục 575 sự cố kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, liên tục.

Nhờ đó, lưu lượng phương tiện qua các nút giao được cải thiện từ 4% đến trên 18%; nhiều nút giao có mật độ phương tiện cao như Võ Chí Công, Nguyễn Thái Học-Tôn Đức Thắng, Giải Phóng-Trường Chinh vẫn duy trì mức cải thiện ổn định từ 6-11%.

Quan trọng hơn, hệ thống này đã tiếp cận đúng “căn nguyên” của ùn tắc giao thông - ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông.

Hệ thống camera giám sát lắp đặt trên khắp tuyến phố. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thông qua việc tập trung phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè...

Trung tâm không chỉ góp phần lập lại trật tự mà còn giúp cải thiện ý thức người tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông văn minh.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) còn tập trung khai thác hiệu quả hệ thống camera AI, nhằm mục tiêu xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” giao thông thông qua việc nhận diện và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn, như: dừng, đỗ xe sai quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dừng xe quá vạch dừng...

Ngoài ra, các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi dừng, đỗ phương tiện trái quy định cũng được hệ thống ghi nhận, phục vụ công tác xử lý.

Sự vận hành của Trung tâm điều khiển giao thông thông minh là một mắt xích quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của thành phố Hà Nội.

Thông qua ứng dụng iHanoi, người dân có thể tra cứu vi phạm, xác nhận thông tin, thực hiện nộp phạt trực tuyến mà không cần đến cơ quan Công an, qua đó giảm thiểu tối đa thời gian đi lại và thủ tục hành chính. Đây là nền tảng để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đúng với định hướng phát triển đô thị thông minh của Thủ đô Hà Nội./.

