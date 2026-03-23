Hàng không Việt xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu các đường bay quốc tế

Trước việc giá xăng dầu biến động tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, hãng hàng không Việt Nam đã tạm dừng khai thác một số đường bay và đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026.

Trong báo cáo ngày đánh giá tác động từ cuộc xung đột Trung Đông đến lĩnh vực hàng không Việt Nam, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá việc hạn chế nguồn cung nhiên liệu hàng không (Jet A-1) ảnh hưởng từ hình chiến sự tại Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không.

Trước tình hình này, ông Cẩm cho biết Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xác định mục tiêu ưu tiên duy trì các đường bay kết nối hàng không quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước, cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

Theo đó, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ ngày 1/4/2026, bao gồm: Hải Phòng-Buôn Mê Thuột, Hải Phòng-Cam Ranh, Hải Phòng-Phú Quốc, Hải Phòng-Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh-Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh-Rạch Giá, Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên. Số chuyến bay bị huỷ trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Về diễn biến giá nhiên liệu hàng không, trong các ngày 20-22/3/2026, thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng tại Trung Đông.

Giá dầu thô Brent dao động quanh mức 110-120 USD/thùng, trong khi WTI ghi nhận khoảng 110-114 USD/thùng. Tại châu Á, trên thị trường giá Jet A-1 duy trì ở mức rất cao, phổ biến trong khoảng 220-230 USD/thùng, kéo chênh lệch giá giữa nhiên liệu hàng không và dầu thô tiếp tục nới rộng, đặc biệt mức cao nhất tăng lên mức 33,11 USD/thùng (ngày 18/3) và đạt đỉnh 39,6 USD/thùng cùng ngày.

Theo khảo sát nhanh ngày 20/3/2026 do Cục Hàng không Việt Nam thực hiện với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3/2026 dưới hai hình thức.

Cụ thể, hãng không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5-20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ như Air France, Thai Airways, United Airlines...

Ngoài ra, hãng hàng không cũng áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng - một khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản, với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu như: Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines, … đã triển khai hoặc điều chỉnh tăng phụ thu với biên độ dao động từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Đối với vận tải hàng hóa, một số hãng như Lufthansa và Korean Air áp dụng phụ thu nhiên liệu ở mức khoảng 17.000-40.000 đồng/kg.

“Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026,” ông Cẩm thông tin thêm./.

