Khách đi tàu điện Metro Hà Nội được thụ hưởng giá trị lợi ích công nghệ số

Với việc vận hành thành công hệ thống soát vé tự động trên 2 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội, đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước đều cho rằng đây chính là nền tảng vững chắc để tiến tới triển khai hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải hành khách công cộng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, bền vững.

Hút khách nhờ soát vé tự động

Tại lễ tổng kết thực hiện Kế hoạch 428/KH-BCA-BXD-UBNDHN ngày 16/7/2025 triển khai hệ thống soát vé tự động ứng dụng định danh sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt đối với hành khách đi tàu tại nhà ga các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội vào sáng 21/3, theo ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), sau hơn 8 tháng triển khai, có hơn 5,7 triệu lượt hành khách sử dụng hệ thống cổng soát vé mới trên 2 tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội và Cát Linh-Hà Đông.

Ngoài ra, 100% cổng kiểm soát vé được nâng cấp, tỷ lệ sử dụng ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đạt 85%; doanh thu hai tuyến tăng 48% và sản lượng hành khách tăng 15% so với cùng kỳ.

Hơn nữa, hành khách được trải nghiệm đi tàu hiện đại, thuận tiện hơn nhờ đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ căn cước công dân gắn chip, NFC, QR, ứng dụng Hà Nội Metro, Tap & Go…, giúp giảm thời gian chờ đợi và dễ dàng theo dõi lịch sử giao dịch; việc áp dụng xác thực sinh trắc học bảo đảm an toàn dữ liệu, hạn chế rủi ro mất thẻ, gian lận hay lộ thông tin.

Đặc biệt, hành khách có thể sử dụng VNeID để đăng ký dịch vụ mà không cần tạo tài khoản riêng và trong tương lai có thể đặt hành trình liên thông trên một nền tảng duy nhất với chi phí tối ưu. Các đối tượng chính sách cũng được áp dụng miễn, giảm giá vé tự động, nhanh chóng và minh bạch, mang lại sự tiện lợi và công bằng trong tiếp cận dịch vụ.

“Việc ứng dụng hiệu quả định danh điện tử và sinh trắc học trong vận tải công cộng, không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của thành phố Hà Nội trong phát triển giao thông đô thị thông minh, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đề án 06 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Hà Nội Metro; đem lại cho hành khách đi tàu trải nghiệm thực tế về giao thông đô thị thông minh, hành khách dễ dàng đi tàu bằng căn cước công dân gắn chip, thẻ tín dụng VISA, vé bằng mã QR với tất cả các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt,” ông An nhấn mạnh.

Hành khách dễ dàng đi tàu bằng căn cước công dân gắn chip, thẻ tín dụng VISA, vé bằng mã QR với tất cả các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đánh giá sau gần 8 tháng triển khai đã ghi nhận những con số tích cực, chứng minh sự dịch chuyển về nhận thức và hành vi trong xã hội số, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) khẳng định đây không chỉ đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật, mà là một bước chuyển có tính chất nền tảng.

Theo Đại tá Trần Hồng Phú, giải pháp này mang lại lợi ích cho cả ba phía gồm: người dân được di chuyển nhanh chóng mà không cần mang theo giấy tờ hay tiền mặt; doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, giảm thất thoát; thành phố có nguồn dữ liệu tổng thể để hoạch định chiến lược đầu tư hạ tầng giao thông.

Biểu dương nỗ lực của các đơn vị triển khai đã nội địa hóa toàn bộ hệ thống, đạt các tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng tham gia vào các dự án Metro lớn khác trên thế giới, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho rằng giá trị lớn nhất chính là sự hài lòng của hành khách khi được thụ hưởng những giá trị thật và lợi ích thật từ công nghệ số.

Nhân rộng vé liên thông sang các phương tiện khác

Trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội Metro thực hiện việc mở rộng hạ tầng và chuẩn hoá kỹ thuật cho các tuyến mới, hướng tới thống nhất một hệ thống thẻ vé điện tử chung cho toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; nâng cấp hoàn thiện phần mềm và tích hợp thanh toán; triển khai giải pháp giao thông liên hoàn trên địa bàn thành phố.

“Dự kiến trong quý 2/2026, Hà Nội sẽ thí điểm mô hình liên thông giữa đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia tại Ga Hà Nội, đồng thời có giải pháp kết nối với xe buýt BRT, taxi, xe ôm công nghệ (Grab, GSM, Be Group) nhằm tạo nên một mạng lưới giao thông thông minh, liền mạch trên toàn mạng lưới giao thông đô thị,” ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro tiết lộ.

Từ thành công của các tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội sẽ nhân rộng thẻ vé điện tử liên thông sang các loại hình vận tải khác. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Để phát huy tối đa hiệu quả, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đề nghị các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như nhân rộng giải pháp này ra toàn bộ hệ thống giao thông, từ đường sắt đô thị, xe buýt đến hàng không, vận tải liên tỉnh và bến bãi đậu xe để tạo thành một hệ thống liên hoàn, xóa bỏ tình trạng phân mảnh dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để hoàn thiện giải pháp giao thông liên hoàn, tích hợp sâu các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Về phía Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy mong muốn Hà Nội sớm đạt được mục tiêu giống như các đô thị lớn trên thế giới (như London-Anh), nơi người dân chỉ cần sử dụng một chiếc thẻ/phương thức duy nhất để đi tất cả các loại phương tiện.

Ông cũng đề nghị Hà Nội và các đơn vị liên quan cần phối hợp xây dựng tiêu chuẩn chung về hệ thống vé điện tử để đảm bảo tính đồng bộ trên toàn quốc./.

