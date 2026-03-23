Giá dầu lao dốc, chứng khoán toàn cầu phục hồi sau quyết định của Mỹ về Iran

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt phục hồi trong phiên giao dịch ngày 23/3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, đồng thời ghi nhận tiến triển tích cực trong đối thoại giữa hai bên.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ và Iran đã có “các cuộc trao đổi rất tốt và hiệu quả” trong 2 ngày qua, hướng tới giải pháp toàn diện nhằm chấm dứt căng thẳng tại Trung Đông.

Ông cũng thông báo gia hạn thời hạn để Iran mở lại eo biển Hormuz-tuyến hàng hải chiến lược, đồng thời hoãn các cuộc tấn công trong vòng 5 ngày.

Thông tin này lập tức đảo chiều thị trường năng lượng. Giá dầu thô có thời điểm giảm tới 10-14% sau khi trước đó tăng nhẹ.

Vào khoảng 20h30 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giảm 8,13% xuống còn 103,01 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 7,48% xuống 90,88 USD/thùng, sau khi từng vượt mốc 100 USD/thùng trước đó.

Thị trường chứng khoán cũng phản ứng tích cực. Hợp đồng tương lai của các chỉ số S&P 500 và Dow Jones tăng mạnh 2,6% trước giờ mở cửa. Tại châu Âu, các thị trường đảo chiều tăng điểm sau khi ghi nhận mức giảm khoảng 2,5% do lo ngại căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz.

Chỉ số DAX của Frankfurt (Đức) tăng 1,5%, CAC 40 của Paris (Pháp) tăng 1%, trong khi FTSE 100 của London (Anh) đi ngang do chịu áp lực từ cổ phiếu năng lượng như BP và Shell.

Diễn biến mới cho thấy kỳ vọng hạ nhiệt xung đột Mỹ-Iran đang tác động rõ nét tới tâm lý nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đối đầu đã bước sang tuần thứ tư và đẩy giá năng lượng tăng mạnh trước đó./.

IEA cảnh báo kinh tế thế giới đối mặt “mối đe dọa lớn” IEA nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có mức độ nghiêm trọng tương đương các cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong những năm 1970 và "cú sốc"”năng lượng do xung đột tại Ukraine gây ra.