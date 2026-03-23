Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu năm 2026 do cú sốc nguồn cung

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu năm 2026 do sự gián đoạn kéo dài dòng chảy qua eo biển Hormuz, gây cú sốc nguồn cung chưa từng có đối với thị trường dầu thô toàn cầu.

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, giá dầu Brent dự kiến sẽ đạt trung bình 85 USD/thùng trong năm 2026, tăng từ mức dự báo trước đó là 77 USD/thùng. Mức dự báo đối với giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã được nâng từ 72 USD/thùng lên 79 USD/thùng.

Việc điều chỉnh dự báo một phần dựa vào giả định rằng dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ chỉ duy trì ở mức 5% so với mức bình thường trong 6 tuần, sau đó phục hồi dần trong một tháng.

Thị trường năng lượng đã bị đảo lộn khi xung đột tại Trung Đông hiện đã bước sang tuần thứ tư mà không có dấu hiệu chấm dứt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz trong 48 giờ nếu không sẽ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Trong khi đó, Iran đáp trả bằng tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khử muối thuộc về Mỹ trong khu vực.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận định cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất từ trước đến nay có thể sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách và thị trường nhận ra những rủi ro cấu trúc từ sự tập trung cao độ sản xuất và công suất dự phòng ở Trung Đông cũng như từ tính dễ tổn thương của cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tổn thất đối với sản lượng dầu thô ở Trung Đông sẽ tăng từ 11 triệu thùng mỗi ngày hiện nay lên mức đỉnh 17 triệu thùng mỗi ngày, với giả định nguồn cung từ khu vực này phục hồi trong bốn tuần sau khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại hoàn toàn. Với giả định này, tổng mức thiệt hại về sản lượng lên tới hơn 800 triệu thùng.

Tuy nhiên, trong khi cú sốc nguồn cung dẫn đến tình trạng khan hiếm ở châu Á, lượng dự trữ dầu thô thương mại ở Mỹ và các nước châu Âu thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế vẫn đang tăng lên, do tình trạng dư cung toàn cầu trước xung đột./.

