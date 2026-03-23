Giá vàng tại thị trường châu Á giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay

Giá vàng tại châu Á phiên chiều 23/3 giảm hơn 5%, xuống mức thấp nhất trong năm nay, sau tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 43 năm, khi xung đột leo thang ở Trung Đông.

Giá vàng giao ngay giảm 5,8% xuống 4.226,16 USD/ounce vào lúc 13 giờ 33 phút (theo giờ Việt Nam), mức thấp nhất kể từ ngày 11/12 năm ngoái, và tiếp tục đà giảm phiên thứ 9 liên tiếp.

Kim loại quý này đã giảm hơn 10% giá trị trong tuần trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/1983, và giảm hơn 20% so với mức kỷ lục 5.594,82 USD/ounce đạt được vào ngày 29/1 vừa qua.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 4/2026 của Mỹ giảm 7,5% xuống 4.231,80 USD/ounce.

Theo ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường của nền tảng dịch vụ tài chính KCM Trade, khi cuộc xung đột tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ tư và giá dầu dao động quanh mức 100 USD/thùng, kỳ vọng của thị trường đã chuyển từ việc cắt giảm lãi suất sang khả năng tăng lãi suất, điều này đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư vào vàng bị đóng do tính thanh khoản cao của tài sản này, để bù đắp cho sự sụt giảm của các tài sản khác như chứng khoán.

Việc giá dầu thô duy trì ở mức cao do xung đột leo thang đang gây lo ngại về lạm phát. Trong khi lạm phát gia tăng thường làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro, việc duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát lại hạn chế nhu cầu đối với tài sản không sinh lời này.

Thị trường đang nhận định khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay đã tăng vọt. Theo công cụ FedWatch của CME, nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất hơn là giảm vào cuối năm 2026.

Trong phiên này, giá các kim loại quý khác cũng giảm mạnh, với giá bạc giao ngay giảm 8,9% xuống 61,76 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 26 phút ngày 23/3, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

