Philippines cho phép sử dụng nhiên liệu Euro 2 để giảm tác động xung đột

Chính phủ Philippines đã cho phép tạm thời lưu hành nhiên liệu chất lượng thấp hơn trên thị trường trong nước nhằm giảm tác động của xung đột tại Trung Đông đối với nguồn cung năng lượng.

Trong thông báo ngày 22/3, Bộ Năng lượng Philippines (DOE) cho biết đã ban hành thông tư cho phép đưa có kiểm soát các sản phẩm dầu mỏ tiêu chuẩn Euro 2 vào sử dụng trong một số lĩnh vực vận tải và công nghiệp, sau khi tham vấn với các doanh nghiệp dầu khí và ngành ô tô trong tuần trước.

Nhiên liệu Euro 2 là loại đáp ứng tiêu chuẩn khí thải châu Âu từ giữa những năm 1990, có mức phát thải cao hơn so với các tiêu chuẩn hiện đại hơn như Euro 4 hoặc Euro 5 đang được áp dụng rộng rãi.

Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin nhấn mạnh biện pháp này mang tính tạm thời, có phạm vi áp dụng hẹp và được quản lý chặt chẽ, không thay thế tiêu chuẩn Euro 4 vốn vẫn có hiệu lực theo quy định hiện hành.

Theo DOE, việc sử dụng tạm thời nhiên liệu Euro 2 chỉ áp dụng đối với các phương tiện sản xuất từ năm 2015 trở về trước, xe jeepney truyền thống, các lĩnh vực công nghiệp như nhà máy điện, máy phát điện, cũng như lĩnh vực hàng hải và vận tải biển.

Để tránh lạm dụng, các doanh nghiệp trong ngành dầu khí hạ nguồn phải bảo đảm tách biệt hoàn toàn giữa nhiên liệu Euro 2 và Euro 4 trong toàn bộ quá trình lưu trữ, vận chuyển và phân phối.

Ngoài ra, các đơn vị có kế hoạch kinh doanh nhiên liệu Euro 2 phải thông báo cho cơ quan chức năng thông qua Cục quản lý công nghiệp dầu mỏ, đồng thời xác định rõ các điểm bán lẻ cung cấp loại nhiên liệu này.

Cơ quan chức năng sẽ giám sát việc tuân thủ thông qua kiểm tra, lấy mẫu ngẫu nhiên tại các cơ sở dầu khí. Để bảo vệ người tiêu dùng, các điểm bán phải niêm yết rõ ràng thông tin về tiêu chuẩn Euro 2 của sản phẩm, đồng thời khuyến cáo khách hàng kiểm tra khả năng tương thích của phương tiện trước khi sử dụng./.

