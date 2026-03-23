Giá vàng SJC giảm gần 7 triệu đồng trong ngày, chênh lệch với thế giới tiếp tục nới rộng

Do giá vàng thế giới điều chỉnh mạnh nên hai thương hiệu vàng trong nước phiên chiều nay (23/3) tiếp tục giảm từ 5-7 triệu đồng/lượng. Mặc dù vậy, chênh lệch giữa vàng nội-ngoại vẫn giữ ở mức rất cao.

Hồng Kiều
Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, Công ty Phú Quý niêm yết từ 160,8-163,8 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu trong chiều nay (23/3), song chênh lệch với vàng thế giới vẫn ở mức rất cao.

Tại thời điểm 16 giờ 00 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, Công ty Phú Quý niêm yết từ 160,8-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm tới 5,2 triệu đồng/lượng so với mở cửa sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng giảm mạnh. Theo đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn giao dịch từ 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm thêm 7,5 triệu đồng/lượng; trong khi Công ty Phú Quý thông báo vàng nhẫn từ 160-163 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm tiếp 6 triệu đồng so với sáng nay.

Chênh lệch mua vào/bán ra của giá vàng trong nước chiều nay vẫn giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng điều chỉnh nhanh khi lùi về ngưỡng 4.258 USD/ounce (giảm mạnh so với mức 4.416 USD lúc 9 giờ sáng nay).

Ở mức giá này, sau khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 135 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 28,8 triệu đồng/lượng./.

(Vietnam+)
#Giá vàng giảm mạnh #Thị trường vàng trong nước #Ảnh hưởng thị trường thế giới #Chênh lệch giá mua bán vàng #Giá vàng quy đổi USD
