Sầu riêng Việt Nam đã sẵn sàng “gõ cửa” thị trường Ấn Độ trong tháng 7

Thông tin từ cơ quan chuyên môn Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sầu riêng nước ta đã tìm được đường vào thị trường Ấn Độ. Dự kiến tháng 7/2026, Ấn Độ sẽ hoàn tất thủ tục cho phép nhập khẩu sầu riêng Việt Nam.

Việc sầu riêng Việt Nam "vượt qua các yêu cầu kỹ thuật" để tiếp cận thị trường có hơn 1,4 tỷ dân (Ấn Độ), là tín hiệu rất tích cực.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Ấn Độ là thị trường rất tiềm năng dù cần thời gian để người tiêu dùng làm quen với hương vị sầu riêng Việt Nam. Việc mở thêm thị trường này được kỳ vọng sẽ giúp đa dạng hóa đầu ra, qua đó giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định đồng thời tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho ngành hàng sầu riêng trong thời gian tới.

Trước đó, theo số liệu của Cục Hải quan, trong 4/2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã tăng trưởng bứt phá cả về lượng và giá trị dù chưa vào chính vụ. Thị trường xuất khẩu cũng ngày càng được mở rộng gắn với xây dựng thương hiệu. Riêng trong quý 1/2026, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 221,7 triệu USD (tăng 230% so với cùng kỳ năm trước).

Đáng chú ý, theo đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, xuất khẩu sầu riêng trong những tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng mạnh cả về sản lượng lẫn giá trị. Thị trường cũng đã tích cực trở lại dù đây là thời điểm chính vụ của Thái Lan. Điều này cho thấy chất lượng và giá trị thương hiệu sầu riêng Việt Nam đã được khẳng định trên thị trường quốc tế.

Để có được kết quả trên, một trong những yếu tố nền tảng quan trọng là việc chuẩn hóa hệ thống cơ sở đóng gói và quản lý mã số vùng trồng. Thực tế, trong nhiều năm qua, nền tảng kỹ thuật này đã trở thành “tấm hộ chiếu” bắt buộc, giúp nông sản Việt Nam khẳng định tính minh bạch và năng lực truy xuất nguồn gốc trên thị trường quốc tế.

Quyết tâm bảo vệ uy tín nông sản Việt Nam, gần đây, đầu năm 2026, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 38/2026/NĐ-CP quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, nhằm chuẩn hóa, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất nông sản phục vụ xuất khẩu theo hướng bền vững.

Với quy định mới của Nghị định 38/2025/NĐ-CP, theo đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung ương sẽ giữ vai trò kiến tạo, địa phương tổ chức triển khai, còn phía nước nhập khẩu tham gia phê duyệt. Thời gian xử lý hồ sơ, đầu mối tiếp nhận, quy trình tạm dừng hay thu hồi mã số vùng trồng đều được quy định cụ thể, giúp công tác quản lý minh bạch và hiệu quả hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện cơ chế quản lý và phân cấp trách nhiệm, nghị định trên còn đặt “nền móng” cho quá trình hiện đại hóa công tác quản lý mã số theo hướng số hóa và liên thông dữ liệu. Đây cũng là nội dung phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Với ngành nông nghiệp, trồng trọt, việc số hóa quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ và tăng cường truy xuất nguồn gốc điện tử, sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Quan trọng hơn, khi mỗi mã số không chỉ đại diện cho một vùng trồng hay một cơ sở đóng gói, đại diện cho hình ảnh và cam kết chất lượng của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, thì việc duy trì kỷ cương, minh bạch và tuân thủ các quy định khắt khe về chất lượng, sẽ trở thành yêu cầu sống còn để ngành nông nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Hiện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang hoàn thiện nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong đó bổ sung các hành vi vi phạm liên quan đến quản lý mã số vùng trồng. Theo đơn vị này, khi nghị định được ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để địa phương căn cứ thực thi, siết chặt kỷ cương trong toàn chuỗi sản xuất sầu riêng phục vụ xuất khẩu./.

Đề nghị gỡ "nút thắt" trong kiểm nghiệm, thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản Đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành rà soát toàn diện, tháo gỡ ngay các vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản.