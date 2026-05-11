Đồng Tháp đề xuất hỗ trợ kiểm nghiệm sầu riêng, mít phục vụ xuất khẩu

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ chỉ đạo tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm sầu riêng, mít phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu hai mặt hàng này đang gặp nhiều khó khăn.

Để hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng, mít, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các trung tâm kiểm nghiệm được phía Trung Quốc phê duyệt tiếp tục tiếp nhận mẫu và tăng công suất kiểm nghiệm Cadimi, Vàng O đối với sầu riêng, mít xuất khẩu từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường hợp tạm ngưng tiếp nhận mẫu, cần có thông báo chính thức trước tối thiểu 7 ngày để doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, thu mua và xuất khẩu.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) xem xét cơ chế hậu kiểm phù hợp, theo hướng không áp dụng biện pháp đình chỉ phòng kiểm nghiệm đối với các sai lệch đơn lẻ nhằm giảm áp lực cho hệ thống phòng kiểm nghiệm trong nước khi tiếp nhận mẫu kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu.

Đồng thời, sớm tổ chức thẩm định, phê duyệt các phòng kiểm nghiệm đủ điều kiện, gồm Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Đồng Tháp và Công ty trách nhiệm hữu hạn Green Farm Vina nhằm bổ sung năng lực kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu trái cây trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận; hỗ trợ nhân rộng kết quả thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng theo Quyết định số 5272/QĐ-BNNMT ngày 13 tháng 12 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; từng bước triển khai đồng bộ hệ thống trực tuyến và cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng theo thời gian thực, có sự tham gia xác thực của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo nghiên cứu bổ sung chức năng phân quyền trên hệ thống dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cho phép địa phương theo dõi, cập nhật và khai thác dữ liệu về sản lượng nông sản mang mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sau khi hoàn thành thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về xử lý thông tin báo chí liên quan đến công tác điều hành xuất khẩu nông sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương theo dõi sát tình hình xuất khẩu sầu riêng, mít; tăng cường nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong hoạt động sản xuất, thu mua, sơ chế, đóng gói, xuất khẩu; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát năng lực kiểm nghiệm, kiểm dịch, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên địa bàn để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đồng Tháp đang bước vào vụ thu hoạch chính với sản lượng lớn. Sản lượng sầu riêng ước đạt hơn 111.200 tấn; riêng tháng 5 khoảng 74.387 tấn và tháng 6 khoảng 36.834 tấn. Sản lượng mít ước đạt hơn 68.360 tấn; trong đó, tháng 5 khoảng 38.379 tấn và tháng 6 khoảng 29.983 tấn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết việc ách tắc trong khâu kiểm nghiệm Cadimi và Vàng O là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến giá sầu riêng và mít thời gian gần đây giảm mạnh.

Các trung tâm kiểm nghiệm được phía Trung Quốc phê duyệt hiện tạm ngưng tiếp nhận mẫu từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu./.

Khơi thông xuất khẩu sầu riêng từ vùng trồng đến phòng kiểm nghiệm Mỗi khi đến kỳ thu hoạch rộ, các phòng xét nghiệm ngưng hoạt động hoặc quá tải, khiến sầu riêng bị ứ đọng, chín rộ buộc phải bán, dẫn đến tồn hàng và giá giảm mạnh như hiện nay.

​