Tiêu thụ rượu vang toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1957

Tổ chức Quốc tế về Nho và Rượu vang (OIV) ngày 14/5 cho biết tiêu thụ rượu vang toàn cầu trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1957, phản ánh sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt, thói quen tiêu dùng đồ uống có cồn và tác động của tình hình kinh tế bất định.

Theo báo cáo thường niên của OIV, lượng rượu vang được tiêu thụ trên toàn thế giới trong năm 2025 đạt 208 triệu hectoliter, giảm 2,7% so với năm 2024 và giảm 14% so với năm 2018.

Tổ chức này nhận định ngành rượu vang toàn cầu trong năm 2025 phải đối mặt với sự kết hợp giữa biến động khí hậu, nhu cầu suy giảm và bất định thương mại gia tăng.

OIV cho biết tiêu thụ rượu vang đã giảm tại 9 trong số 10 thị trường quan trọng nhất thế giới. Ba thị trường có vai trò nổi bật trong xu hướng suy giảm này là Trung Quốc, Pháp và Mỹ.

Tại Mỹ, thị trường rượu vang lớn nhất thế giới, doanh số rượu vang trong năm 2025 giảm 4,3%. OIV cho rằng nguyên nhân chủ yếu là sức mua suy giảm, người tiêu dùng trẻ tuổi uống ít rượu vang hơn, trong khi thị trường đồ uống có cồn ngày càng đa dạng. Tổ chức này cũng cho biết hiện vẫn khó đánh giá đầy đủ tác động từ các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với thị trường rượu vang.

Tại Pháp, thị trường rượu vang lớn thứ hai thế giới sau Mỹ và là thị trường quan trọng nhất ở châu Âu, mức tiêu thụ trong năm 2025 giảm xuống còn 22 triệu hectoliter, tương đương mức giảm 3,2% so với năm trước. Diễn biến này cho thấy ngay cả các quốc gia có truyền thống tiêu thụ rượu vang lâu đời cũng không nằm ngoài xu hướng thay đổi thói quen uống rượu.

Tại Trung Quốc, mức tiêu thụ rượu vang giảm mạnh hơn, với mức giảm 13% trong năm 2025. Nếu so với năm 2020, lượng tiêu thụ tại thị trường này đã giảm tới 61%. Theo OIV, thị trường rượu vang Trung Quốc đặc biệt nhạy cảm với biến động giá cả và sức mua. Năm 2020, Trung Quốc còn là thị trường rượu vang lớn thứ 6 thế giới, nhưng hiện đã tụt xuống vị trí thứ 11.

Tại Italy, quốc gia tiêu thụ rượu vang quan trọng thứ hai ở châu Âu với 20,2 triệu hectoliter, lượng tiêu thụ giảm 9,4%. Trong khi đó, tại Đức, thị trường rượu vang lớn thứ ba ở châu Âu, tiêu thụ rượu vang giảm 4,3%, xuống còn 17,8 triệu hectoliter.

Bên cạnh xu hướng suy giảm tại các thị trường lớn, OIV cũng ghi nhận một số thị trường tăng trưởng quan trọng trong năm 2025, gồm Bồ Đào Nha, Brazil, Nhật Bản và một số khu vực ở Đông Âu, Trung Âu.

Báo cáo của OIV cho thấy ngành rượu vang toàn cầu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu, khi nhu cầu tại nhiều thị trường truyền thống suy yếu, trong khi yếu tố khí hậu, kinh tế và thương mại tiếp tục tạo thêm sức ép đối với sản xuất và tiêu thụ./.

