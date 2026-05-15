Giá dầu đi ngang khi Iran nới lỏng một phần hoạt động qua eo biển Hormuz

Giá dầu gần như đi ngang trong phiên 14/5 khi truyền thông nhà nước Iran cho biết khoảng 30 tàu đã đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, việc một tàu bị tấn công và một tàu khác bị bắt giữ tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột với Iran kéo dài.

Khép phiên này, giá dầu Brent tăng 9 xu Mỹ, tương đương 0,09%, lên 105,72 USD/thùng. Có thời điểm trong phiên, giá dầu này chạm mức 107,13 USD/thùng nhưng phần lớn thời gian giao dịch ở vùng giảm giá. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 15 xu Mỹ, tương đương 0,15%, lên 101,17 USD/thùng.

Trước đó trong phiên 13/5, giá dầu Brent đã giảm hơn 2 USD, còn dầu WTI mất hơn 1 USD, do giới đầu tư lo ngại Mỹ có thể tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Ba nguồn tin tham gia thảo luận tại Nhà Trắng cho biết các quan chức Mỹ đang gấp rút tìm cách hạn chế những tác động kinh tế và chính trị từ cuộc xung đột với Iran.

Nhà Trắng cho biết trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng eo biển Hormuz cần được duy trì mở cửa để đảm bảo dòng chảy năng lượng tự do. Ông Tập Cận Bình cũng nhận định mục tiêu “phục hưng Trung Quốc” có thể song hành với khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại.”

Ông Tim Snyder, kinh tế trưởng tại Matador Economics, nhận định nhiều người đang đặt câu hỏi liệu Iran có cho phép tàu thuyền đi qua eo biển nhằm tránh làm suy yếu vai trò bảo trợ của Trung Quốc đối với Iran hay không.

Theo Nhà Trắng, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ quan tâm đến việc mua thêm dầu của Mỹ nhằm giảm phụ thuộc của Trung Quốc vào eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Trung Quốc vốn không phải khách hàng lớn của dầu thô Mỹ và cũng chưa nhập khẩu dầu Mỹ kể từ tháng 5/2025 do mức thuế nhập khẩu 20% được áp trong thời kỳ chiến tranh thương mại.

Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã có 30 tàu đi qua eo biển kể từ tối 14/5, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 140 tàu/ngày trước chiến sự.

Iran dường như cũng đang siết chặt quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này thông qua các thỏa thuận với Iraq và Pakistan nhằm vận chuyển dầu và khí tự nhiên hóa lỏng trong khu vực.

Tuy nhiên, tình hình an ninh hàng hải vẫn căng thẳng.

Một tàu chở hàng của Ấn Độ vận chuyển gia súc từ châu Phi tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bị đánh chìm ngoài khơi Oman trong ngày 14/5.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích thị trường dầu của PVM, cho rằng việc ngày càng có nhiều tàu được phép đi qua eo biển Hormuz tác động nhiều hơn tới tâm lý thị trường thay vì cán cân cung-cầu thực tế. Theo ông, yếu tố này có thể giúp hình thành một “trần giá” trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ để kéo giá dầu giảm mạnh.

Dẫn tác động từ chiến sự và việc eo biển Hormuz bị đóng cửa, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết kinh tế toàn cầu đang bước vào một “kịch bản bất lợi” trung bình, trong đó tăng trưởng GDP thực toàn cầu năm nay có thể giảm xuống còn 2,5%, từ mức tăng 3,4% của năm 2025.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 14/5 nhận định nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ do lượng tồn kho đang bị rút xuống với tốc độ chưa từng có.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của nước này giảm 4,3 triệu thùng, xuống còn 452,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 8/5 nhờ xuất khẩu tăng mạnh. Tuy nhiên, tồn kho các sản phẩm chưng cất lại tăng, trái với kỳ vọng giảm của thị trường./.

