Giá dầu WTI đạt đỉnh giữa sóng gió Trung Đông

Trong phiên giao dịch 11/5, giá dầu thế giới tăng gần 3% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang rơi vào thế khó.

Tuyên bố này khiến eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa diện rộng và chưa có dấu hiệu kết thúc cuộc chiến.

Chốt phiên này, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn đã tăng 2,92 USD (2,88%) lên 104,21 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,65 USD (2,78%) lên 98,07 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm giá dầu Brent đã chạm mức 105,99 USD/thùng và giá dầu WTI đạt đỉnh 100,37 USD/thùng.

Tuần trước, cả hai loại dầu này đều ghi nhận mức giảm khoảng 6% do thị trường kỳ vọng cuộc xung đột kéo dài 10 tuần sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, ông Trump đã dập tắt hy vọng này khi bác bỏ phản hồi của phía Tehran đối với đề xuất hòa bình của Mỹ.

Chuyên gia Florence Schmit tại ngân hàng Rabobank, nhận định kịch bản thị trường đã nhanh chóng chuyển từ hạ nhiệt sang leo thang căng thẳng chỉ trong vài ngày.

Theo giới chức Mỹ, ông Trump dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Iran và các nội dung khác với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 13/5 tới.

Ông Bob Yawger, quản lý cấp cao tại ngân hàng đầu tư Mizuho, nhận định thị trường không kỳ vọng Mỹ sẽ có thêm động thái quyết liệt nào trong tuần này khi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra.

Một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters cho thấy sản lượng dầu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 4/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ do ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông. Cụ thể, sản lượng của 12 thành viên OPEC đã giảm 830.000 thùng/ngày so với tháng trước, xuống còn 20,04 triệu thùng/ngày.

Về triển vọng của giá dầu trong thời gian tới, các chuyên gia phân tích từ ngân hàng đầu tư JPMorgan dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức trên 100 USD/thùng trong phần lớn thời gian còn lại của năm nay.

Mức giá trung bình cho năm 2026 dự kiến là 97 USD/thùng và thị trường sẽ khó có thể bình thường hóa nhanh chóng ngay cả khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại./.

