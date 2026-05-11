CEO Saudi Aramco cảnh báo khủng hoảng dầu mỏ có thể kéo dài tới năm 2027

Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco của Saudi Arabia cảnh báo tình trạng gián đoạn thị trường dầu mỏ có thể kéo dài tới năm 2027, xuất phát từ việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa trong thời gian dài.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính vừa phát hành ngày 9/5, tập đoàn này vẫn cho biết lợi nhuận tăng mạnh nhờ giá dầu tăng và khả năng linh hoạt chuyển hướng xuất khẩu qua các tuyến đường ống thay thế.

Ông Amin Nasser, CEO của Saudi Aramco, nhận định kể cả trong trường hợp dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz được khôi phục ngay lập tức, thì thị trường dầu mỏ vẫn sẽ mất vài tháng để tái cân bằng.

Nhưng nếu tình trạng gián đoạn vận chuyển kéo dài hơn vài tuần tới, ông dự báo sự gián đoạn nguồn cung sẽ dai dẳng và thị trường khó có thể trở lại bình thường trước năm 2027.

Những cảnh báo này phản ánh rủi ro ngày càng lớn đối với thị trường dầu mỏ thế giới, khi xung đột tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ ba, giữa bối cảnh Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm mở lại tuyến hàng hải huyết mạch này.

Giao thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn và giá dầu đang dao động quanh ngưỡng 100 USD/thùng.

Mặc dù vậy, Aramco vừa công bố một bản báo cáo kết quả kinh doanh khả quan. Thu nhập ròng điều chỉnh quý 1/2026 của tập đoàn đạt 126 tỷ riyal (33,6 tỷ USD), tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Điều này có được là nhờ giá dầu thô và sản phẩm tinh chế tăng cao, cũng như khối lượng bán ra lớn hơn so với một năm trước.

Ông Nasser nhấn mạnh Saudi Aramco đã phần nào giảm thiểu được các tác động nhờ sự chuẩn bị chiến lược như tuyến đường ống Đông-Tây, nhưng hệ thống cung cấp năng lượng toàn cầu vẫn đang bị hạn chế nghiêm trọng.

Ông khuyến nghị: "Ngành năng lượng toàn cầu cần lên kế hoạch và đầu tư nhiều hơn vào khả năng chống chịu”./.

