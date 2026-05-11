Giá dầu thế giới tăng vọt sau những phát biểu cứng rắn của Mỹ và Iran

Giá dầu mở cửa tăng mạnh ngày 11/5, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, trong khi Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến eo biển Hormuz.

Giá dầu thô Brent giao tháng Bảy, đã tăng 2,69% lên 104,01 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,54% lên 97,84 USD/thùng.

Trước đó, Tổng thống Trump coi phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Về phần mình, Iran cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ thực hiện "một phản ứng quyết đoán và tức thì" đối với bất kỳ tàu chiến nào được điều động đến Eo biển Hormuz.

Chỉ vài giờ sau khi Iran phát đi cảnh báo. Chính phủ Anh thông báo nước này và Pháp sẽ chủ trì một cuộc họp đa quốc gia cấp bộ trưởng quốc phòng vào ngày 12/5 tới để thảo luận về các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz.

Thông báo có đoạn: "Bộ trưởng Quốc phòng (Anh) John Healey sẽ đồng chủ trì cùng người cấp đồng cấp Pháp, Bộ trưởng Catherine Vautrin cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng thuộc sứ mệnh đa quốc gia, với sự tham gia của hơn 40 quốc gia."

Động thái diễn ra trong bối cảnh Pháp và Anh đã điều động tàu chiến đến Trung Đông. Pháp đã cử tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle đến khu vực này.

Trong khi đó, Anh hôm 9/5 cho hay nước này đang huy động tàu khu trục HMS Dragon. Cả hai nước đều tuyên bố việc triển khai này là "bố trí trước" cho bất kỳ sứ mệnh quốc tế nào nhằm giúp bảo vệ vận tải biển./.

