Iran tuyên bố siết eo biển Hormuz đối với các nước ủng hộ Mỹ

Căng thẳng tại Vùng Vịnh đang có nguy cơ leo thang sau nhiều ngày đụng độ và các cáo buộc đáp trả lẫn nhau. Trong diễn biến mới nhất, ngày 10/5, một tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi Qatar và Iran cảnh báo nhằm mục tiêu tấn công vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.



Bộ Quốc phòng Qatar thông báo, một tàu vận tải đang trên hành trình từ Abu Dhabi tiến vào vùng biển của nước này đã bị một thiết bị không người lái (drone) tấn công tại phía Đông Bắc cảng Mesaieed.



Trước đó, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) xác nhận tàu chở hàng rời đã báo cáo bị trúng một "vật thể lạ" cách Doha 23 hải lý (hơn 40 km) về phía Đông Bắc rạng sáng 10/5 (theo giờ địa phương). Vụ việc dẫn đến đám cháy nhỏ trên tàu và đã được dập tắt ngay sau đó. May mắn, sự việc không gây thương vong cũng như tác động môi trường.



Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn một nguồn tin cho biết con tàu chở hàng rời treo cờ Mỹ và thuộc sở hữu của Mỹ đã bị đánh trúng gần bờ biển Qatar.

Vụ việc xảy ra sau khi một máy bay chiến đấu của Mỹ ngày 8/5 đã nổ súng và vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran ở vịnh Oman để ngăn các tàu này tiếp tục di chuyển đến Iran.

Một ngày sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dọa sẽ nhằm mục tiêu vào các địa điểm của Mỹ ở Trung Đông cũng như các tàu của đối phương nếu tàu chở dầu của họ bị tấn công.



Cùng ngày 10/5, quân đội Iran cảnh báo những nước tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước CH Hồi giáo này sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn IRNA, quan chức quân đội Mohammad Akraminia tuyên bố Iran đã thiết lập “một hệ thống pháp lý và an ninh mới” tại eo biển Hormuz và mọi tàu thuyền muốn đi qua đều phải phối hợp với Tehran. Đồng quan điểm, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cũng cảnh báo việc ủng hộ nghị quyết do Mỹ bảo trợ về eo biển Hormuz sẽ dẫn tới “hậu quả nghiêm trọng.”



Iran hiện hạn chế số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua.

Hồi đầu tháng này, Mỹ đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran và cảnh báo các tàu không trả phí cho chính quyền Tehran để đi qua eo biển Hormuz.



Theo các nguồn tin ngoại giao, Nga cảnh báo sẵn sàng phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ và Bahrain đề xuất liên quan tới eo biển Hormuz.



Liên quan đến xung đột tại Trung Đông, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin, một tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II thuộc Không quân Mỹ (USAF) đã phát mã tín hiệu khẩn cấp 7700 khi đang bay qua Vịnh Oman cùng ngày 10/5. Sau khi phát tín hiệu, máy bay đã đổi hướng về phía Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và bắt đầu hạ độ cao.

Mã phát đáp 7700 là mã tín hiệu khẩn cấp theo tiêu chuẩn của hàng không quốc tế dùng để báo hiệu một tình huống khẩn cấp trên không nói chung, yêu cầu được ưu tiên và hỗ trợ ngay lập tức từ kiểm soát không lưu.



Trước đó, trong một sự cố xảy ra ngày 5/5 vừa qua, 2 máy bay của Không quân Mỹ, gồm KC-135R Stratotanker và Boeing KC-46 Pegasus, đang thực hiện các hoạt động ở Vùng Vịnh, cũng phát mã tín hiệu khẩn cấp 7700.

Hãng tin Tasnim dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay và các báo cáo khu vực cho thấy máy bay tiếp liệu KC-135 Stratotanker được cho là đã gặp sự cố khẩn cấp trên không phận Vùng Vịnh và eo biển Hormuz, do đó đã gửi tín hiệu khẩn cấp trước khi biến mất khỏi màn hình radar. Máy bay Boeing KC-46 Pegasus gửi tín hiệu khẩn khi đang trên hành trình trở về từ Tel Aviv (Israel) và bay qua không phận Saudi Arabia./.

