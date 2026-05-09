Xung đột tại Trung Đông: Mỹ nổ súng ngăn chặn 2 tàu chở dầu tiến vào cảng Iran

Ngày 8/5, quân đội Mỹ thông báo các lực lượng nước này đã nổ súng và vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran đang tìm cách tiến vào một cảng Iran nằm trên vịnh Oman bất chấp lệnh phong tỏa hàng hải của Washington.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã bắn vào các ống khói của tàu M/T Sea Star III và tàu M/T Sevda bằng đạn chính xác để ngăn 2 con tàu này tiếp cận cảng Iran. CENTCOM cũng đăng kèm video ghi lại quá trình diễn ra cuộc tấn công.

Tính tới thời điểm hiện tại, Mỹ đã ngăn chặn tổng cộng 4 tàu bị cáo buộc tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa do Washington áp đặt đối với toàn bộ các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13/4.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iran đã bắt đầu hạ thấp sản lượng khai thác dầu khi xuất khẩu sụt giảm mạnh do tác động từ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Lệnh phong tỏa đã khiến các tàu chở dầu của Iran gặp khó khăn trong việc tiến ra vùng biển quốc tế, dẫn tới lượng xuất khẩu giảm mạnh trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, các cơ sở lưu trữ trong nước đang dần đầy, buộc Tehran phải điều chỉnh giảm sản lượng, đặc biệt là tại các mỏ dầu đã cũ và khó khôi phục nếu dừng khai thác./.

