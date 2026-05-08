Tổng thống Mỹ khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực

Ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào 3 tàu chiến của nước này, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn còn hiệu lực.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu lệnh ngừng bắn có còn hiệu lực hay không sau khi Iran tấn công đáp trả tàu quân sự Mỹ tại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump khẳng định các cuộc tấn công không gây ảnh hưởng và lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cũng xác nhận 3 tàu khu trục của Mỹ không bị thiệt hại sau cuộc tấn công của Iran, đồng thời nhấn mạnh lực lượng nước này thậm chí đã gây thiệt hại đáng kể cho phía Tehran.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại đe đọa "đánh bại" Iran nếu nước Cộng hòa Hồi giáo không nhanh chóng ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trong một bài đăng trên X, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Iran đã phóng "nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ" vào 3 tàu chiến của Mỹ, nhưng không trúng chiếc nào và rằng quân đội Mỹ "đã loại bỏ" các mối đe dọa, đồng thời tiến hành đáp trả các mục tiêu quân sự của Iran.

Đáng chú ý, phía Tehran tuyên bố cuộc tấn công là nhằm đáp trả hành động khơi mào của phía Washington với việc tấn công một tàu chở dầu và một tàu khác của Iran.

Trước đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin nhiều âm thanh giống tiếng nổ đã được nghe thấy gần thành phố cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran, trong khi hãng tin Mehr đưa tin xuất hiện các vụ nổ trên đảo Qeshm nằm tại Eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin về tiếng ồn lớn và tiếng súng tự vệ ở phía Tây thủ đô Tehran.

Liên quan đến việc kiểm soát eo biển Hormuz, trước đó vào ngày 7/5, công ty dữ liệu vận tải biển Lloyd’s List Intelligence cho biết Iran đã thành lập một cơ quan chính phủ để phê duyệt việc quá cảnh và thu phí từ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Trong cuộc họp báo trực tuyến, Lloyd’s cho biết Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Persian của Iran đã “tự định vị mình là cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp phép cho các tàu thuyền đi qua eo biển” và đã gửi cho Lloyd’s một mẫu đơn xin phép đi qua eo biển.

Cơ quan mới của Iran cũng chính thức hóa một làn đường kiểm tra, cho phép các tàu thuyền đi qua vùng biển phía Bắc của eo biển gần bờ biển Iran. Động thái này làm dấy lên những lo ngại mới về vận tải biển quốc tế, cũng như triển vọng đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, các chuyên gia luật hàng hải cho rằng yêu cầu của Iran về việc kiểm tra hoặc đánh thuế tàu thuyền vi phạm luật quốc tế.

Các diễn biến trên được ghi nhận trong bối cảnh Tehran cho biết đang xem xét các đề xuất mới nhất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo đang xem xét các thông điệp từ Pakistan, quốc gia đang làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng Tehran "vẫn chưa đi đến kết luận và chưa có phản hồi nào được đưa ra cho phía Mỹ"./.

Mỹ-Iran đạt hiểu biết sơ bộ về nới phong tỏa eo biển Hormuz Các cuộc thương lượng tập trung vào một bản ghi nhớ gồm nhiều điều khoản, trong đó có việc Iran từng bước khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, đổi lại Mỹ giảm dần các biện pháp phong tỏa Iran.