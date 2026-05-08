Toyota có thể thiệt hại 4,3 tỷ USD trong năm tài chính 2026-2027

Toyota cho biết tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ khiến hãng thiệt hại khoảng 4,3 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại (kết thúc vào tháng 3/2027).

Đây được xem là một trong những cảnh báo lớn nhất từ trước tới nay về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Trung Đông đối với các doanh nghiệp toàn cầu.

Hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời dự báo lợi nhuận sẽ giảm khoảng 20% trong cả năm tài chính vừa bắt đầu ngày 1/4/2026, khi chi phí gia tăng và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng do chiến sự lấn át nhu cầu tăng mạnh đối với xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện).

Toyota dự báo doanh số xe hybrid sẽ lần đầu tiên vượt mốc 5 triệu chiếc trong năm nay. Kết quả này cho thấy tác động không đồng đều từ cuộc khủng hoảng Trung Đông: giá năng lượng tăng thúc đẩy người tiêu dùng tìm đến các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhưng mức tăng nhu cầu này vẫn chưa đủ để bù đắp áp lực chi phí ngày càng lớn.

Toyota báo cáo lợi nhuận hoạt động của hãng đạt 569,4 tỷ yen (3,6 tỷ USD) trong quý 1 vừa qua, giảm mạnh so với mức 1.100 tỷ yen cùng kỳ năm 2025. Trong năm tài chính hiện tại, hãng dự kiến lợi nhuận hoạt động đạt khoảng 3.000 tỷ yen.

Dự báo này thấp hơn đáng kể so với mức dự báo trung vị 4.590 tỷ yen trong khảo sát của Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG) đối với 23 nhà phân tích.

Cổ phiếu Toyota giảm sau báo cáo và chốt phiên 8/5 mất khoảng 2,2%, xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10/2025. Toyota cho biết tổng tác động từ khủng hoảng Trung Đông sẽ vào khoảng 670 tỷ yen (4,3 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027. Con số này vượt xa nhiều ước tính mà các doanh nghiệp lớn khác từng công bố, bao gồm cả các hãng hàng không.

Đợt tăng giá năng lượng mới nhất đang gây thêm áp lực cho ngành ôtô, vốn đã chật vật vì thuế quan của Mỹ và sự trỗi dậy của các hãng xe Trung Quốc. Tuần này, Giám đốc điều hành (CEO) Oliver Blume của Volkswagen cho biết các mức thuế hiện nay đang khiến lợi nhuận hoạt động hàng năm của tập đoàn ôtô Đức giảm khoảng 5 tỷ euro (5,9 tỷ USD).

Toyota tuần trước cũng cho biết doanh số tại Trung Đông giảm mạnh trong tháng 3/2026, sau khi hoạt động vận chuyển tới khu vực này bị gián đoạn.

Đây là bản dự báo lợi nhuận đầu tiên của Toyota dưới thời tân CEO Kenta Kon, người vừa nhậm chức vào tháng trước và đang đối mặt với thách thức dẫn dắt hãng vượt qua tác động từ chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Toyota, các mức thuế này đã làm lợi nhuận hoạt động của hãng trong năm tài chính vừa qua giảm khoảng 1.400 tỷ yen./.

