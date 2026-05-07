Trung Quốc tuyên án tử hình treo đối với 2 cựu Bộ trưởng Quốc phòng

Tòa án quân sự Trung Quốc ngày 7/5 tuyên án tử hình hoãn thi hành 2 năm đối với hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc do liên quan các tội danh tham nhũng.

Hải Yến
Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa. (Nguồn: AP/Getty Images)
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 7/5, Tòa án quân sự Trung Quốc đã tiến hành xét xử vụ án liên quan đến ông Ngụy Phượng Hòa, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương và nguyên Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng.

Tòa cáo buộc ông Ngụy Phượng Hòa phạm tội nhận hối lộ và bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tước quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Sau khi hết thời hạn tạm hoãn thi hành án tử hình 2 năm, ông Ngụy Phượng Hòa sẽ chịu án tù chung thân và không được giảm án hay ân xá.

Cũng trong ngày 7/5, Tòa án quân sự Trung Quốc xét xử vụ án Lý Thượng Phúc, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng phạm tội nhận hối lộ, hối lộ, quyết định tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tước quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Sau khi hết thời hạn tạm hoãn thi hành án tử hình 2 năm, ông Lý Thượng Phúc sẽ chịu án tù chung thân và không được giảm án, ân xá./.

(TTXVN/Vietnam+)
