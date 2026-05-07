Hàn Quốc: Cựu Thủ tướng Han Duck Soo được giảm án trong vụ thiết quân luật

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Seoul đã giảm mức án đối với cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo từ 23 năm xuống còn 15 năm tù giam liên quan đến vai trò của ông trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật đêm 3/12/2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tòa án Cấp cao Seoul nhận định rằng ông Han Duck Soo phạm tội đóng vai trò chủ chốt trong hành vi nổi loạn thông qua việc hỗ trợ và tiếp tay cho quyết định ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 12/2024.

Tuy nhiên, tòa cho rằng cần xem xét lại một phần trách nhiệm và mức độ can dự của ông nên đã giảm án so với phán quyết sơ thẩm.

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 1/2026, Tòa án Trung tâm Seoul đã tuyên phạt ông Han Duck Soo 23 năm tù và ra lệnh bắt giam ngay tại tòa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc một cựu thủ tướng bị bắt giam tại tòa với cáo buộc liên quan đến hành vi nổi loạn.

Tòa sơ thẩm khi đó nhận định việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 là một “hành vi nổi loạn nhằm phá vỡ trật tự Hiến pháp.”

Theo phán quyết, ông Han Duck Soo đã không phản đối tuyên bố thiết quân luật trong cuộc họp nội các được triệu tập ngay trước thời điểm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol công bố sắc lệnh, đồng thời góp phần hợp thức hóa thủ tục cho quyết định này.

Các công tố viên đặc biệt cáo buộc ông Han Duck Soo đã giúp cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tạo dựng hình thức của một cuộc họp nội các hợp pháp để phục vụ việc ban bố thiết quân luật, cũng như không ngăn cản kế hoạch triển khai quân đội tới Quốc hội và một số cơ quan trọng yếu.

Tòa sơ thẩm còn kết luận ông Han Duck Soo phạm các tội danh khác như làm giả tài liệu liên quan đến thiết quân luật, hủy tài liệu chính thức và khai man trong quá trình xét xử luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Trong phiên tòa sơ thẩm, cựu Thủ tướng Han Duck Soo đã phủ nhận phần lớn cáo buộc và cho rằng bản thân không ủng hộ việc ban bố thiết quân luật. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định với cương vị thủ tướng lúc bấy giờ, ông Han Duck Soo có trách nhiệm ngăn chặn quyết định vi hiến nhưng đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Vụ án của cựu Thủ tướng Han Duck Soo là một phần trong loạt phiên tòa liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật gây chấn động của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng 12/2024.

Quyết định này chỉ kéo dài vài giờ trước khi bị Quốc hội bác bỏ, nhưng đã đẩy Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên./.

