Triều Tiên triển khai hệ thống pháo tự hành thế hệ mới tại biên giới liên Triều

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/5, Triều Tiên tuyên bố sẽ triển khai hệ thống pháo tự hành 155mm thế hệ mới, với tầm bắn vượt 60 km, tới các đơn vị pháo binh tiền tuyến dọc biên giới phía Nam trong năm nay.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA cho biết trước đó 2 ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm và kiểm tra tiến độ sản xuất 3 tiểu đoàn pháo tự hành kiểu mới dự kiến được biên chế cho các đơn vị pháo binh tầm xa tại khu vực biên giới liên Triều.

Theo KCNA, ông Kim Jong Un đã nghe báo cáo chi tiết về kết quả thử nghiệm khả năng cơ động, vượt địa hình, vượt sông và bắn đạn pháo cải tiến của hệ thống mới, đồng thời bày tỏ hài lòng về thành tựu phát triển thế hệ pháo binh mới có tính cơ động và hỏa lực tấn công rất cao này.

Đề cập giá trị chiến lược của hệ thống vũ khí này, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh đây sẽ là khí tài thay thế các hệ thống phóng rocket đa nòng và tên lửa chiến thuật hiện có tại các đơn vị tiền tuyến.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, hệ thống pháo mới, với khả năng cơ động cao, xử lý thông tin chiến trường và điều khiển bắn tự động, sẽ thay đổi căn bản cơ cấu lực lượng pháo binh của Triều Tiên, đồng thời yêu cầu quân đội Triều Tiên xây dựng lại khái niệm tác chiến phù hợp khi đưa vào trang bị các hệ thống vũ khí thế hệ mới.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn thị sát các mẫu xe tăng chủ lực và bệ phóng tên lửa mới tại Viện Nghiên cứu Vũ khí Thiết giáp và các cơ sở công nghiệp quốc phòng, nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng hiện đại hóa công nghệ sản xuất và quản lý.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/5, ông Kim Jong Un đã lên tàu khu trục Choe Hyon Ho để trực tiếp theo dõi cuộc thử nghiệm đánh giá tổng hợp khả năng cơ động trước khi tàu được đưa vào biên chế.

Theo KCNA, tàu Choe Hyon Ho đã tiến hành thử nghiệm điều hướng và đánh giá các tính năng điều khiển trên khu vực rộng khoảng 120 hải lý (hơn 222 km) ở vùng biển phía Tây Bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un đã kiểm tra trung tâm chỉ huy tổng hợp và phòng điều khiển hệ thống vũ khí của tàu, đồng thời đánh giá khả năng cơ động chiến đấu của tàu đáp ứng các yêu cầu tác chiến đề ra.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng căn cứ hải quân mới, đồng thời đưa ra chỉ đạo liên quan điều chỉnh thiết kế đối với tàu khu trục lớp Choe Hyon thứ 3 và thứ 4 đang được đóng mới./.

